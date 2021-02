U ponedjeljak navečer u showu 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' započeo je novi tjedan audicija na neviđeno, a Željka Klemenčić, Ivan Pažanin i Tomislav Špiček nisu bili previše darežljivi s okretanjem zelenih kuhača.

U prvom tjednu RTL-ove kulinarske emisije otkriveno je nekoliko kandidata i parova koji su se izborili za prolaz u 'top 10'. Međutim, mjesta u deset najboljih parova još uvijek ima, stoga su se u audicijama na neviđeno okušali novi kandidati, a među njima i još neka poznata lica.

Poznati hrvatski pjevač Dražen Turina Šajeta i njegov bubnjar u bendu Edi Lazarić prijavili su se u kulinarski show kako i se dobro zabavili, osvojili simpatije žirija i gledatelja, ali i – kuhali!

- Edi Lazarić iz Lovrana je ponos gastronomije iz Hrvatske! Edi voli kuhati i on je glavni zadužen za to. Ja ću guliti krumpir i pomagati mu u kuhinji - priznao je simpatični Šajeta koji se zbog manjka vremena prihvatio pripreme domaćih njoki, točnije, prvih njoki u njegovom životu. Za to vrijeme, glavni kuhar Edi spretno se snalazio po radnoj jedinici te je pripremao kokošji gulaš koji su poslužili uz domaće Šajetine njoke.

Kao moralna podrška na setu veselom dvojcu pridružili su se Nered i Renman koji su zajedno s njima pratili kušanje žirija.

- Moji njoki na televiziji izgledaju fantastično, ja sam mislio da je to neka reklama - oduševljeno je komentirao Šajeta dok je čekao komentare žirija.

- Meni fali soli i papra, njoki su malo tvrdi, ali može proći - kazao je Ivan Pažanin, a Tomislav Špiček je priznao: 'Iako nije ravnomjerno narezano, meni ovo jelo ima dušu!'

Dečki su na kraju dobili zelenu kuhaču od Špičeka i Željke pa su se veseliti prolasku dalje.

- Mislim da je i njima bilo drago da idemo dalje jesmo im bili simpatični i vidjeli su da smo se trudili. A sad idemo u supermarket po namirnice i doma vježbati - komentirao je Šajeta, a Edi je nadodao: 'Moj susjed je Stevo Karapandža. Stevo, dolazimo po recepte.'

Osim raspjevanog dvojca, u mentorsku selekciju doći će i prijateljice Ivona i Monika koje su žiriju pripremile losos s kvinojom.

- Meni se sviđa topla salata s kvinojom, ali losos se nije dobro spekao pa je ostalo dosta masti - istaknula je Željka koja djevojkama nije dala prolaz, ali zato su to učinili Špiček i Pažanin kojima se svidio okus lososa.

Posljednji kandidat večeri ujedno je bio i posljednji koji je prošao dalje, a to je Zoran Kramarić iz 'Večere za 5 na selu'. Zoran se žiriju predstavio sa svinjetinom u umaku od šljiva i vina.

- Meso je dobro, ali tu ima previše tehničkih grešaka i još puno toga za naučiti - kazao mu je Pažanin, a potom su Željka i Špiček Zoranu okrenuli zelene kuhače za prolaz dalje.

- Drhtao sam na kušanju, nisam znao što bih rekao, ali prošao sam! - uzbuđen je bio Zoran koji će se potruditi kako bi u mentorskoj selekciji popravio dojam kod žirija.