Šalinović: 'Spremna sam boriti se s depresijom, pobijedit ćemo'

Kristina u Milanu radi kao koloristica, a na društvenim mrežama često dijeli motivirajuće poruke kako bi ohrabrila one koji se teško nose s mjerama koje su na snazi zbog pandemije

<p>Bivša hrvatska manekenka <strong>Kristina Šalinović </strong>(30) živi i radi u Milanu. Tamo je bila u karanteni za vrijeme prvog vala pandemije korona virusa. Svojedobno se požalila kako će vjerojatno izgubiti posao zbog krize, ali je napomenula da neće odustati od sebe iako joj je bilo teško.</p><p>Tada je bila u depresiji, a sada je na društvenim mrežama napisala kako se psihički priprema ukoliko ponovno dođe do lockdowna, s obzirom da se broj zaraženih korona virusom povećava.</p><p>- Prvi lockdown me nokautirao, ali u ovom ću ja pobijediti. Spremna sam se boriti s depresijom i anksioznošću s većim osmijehom i punijim srcem. Pobijedit ćemo i ovu bitku - poručila je Kristina. </p><p>Kristina u Milanu radi kao koloristica, a na društvenim mrežama često dijeli motivirajuće poruke kako bi ohrabrila one koji se teško nose s mjerama koje su na snazi zbog pandemije.</p><p>- Hvala dragom Bogu imam krov nad glavom, kruh na stolu, odjeću u ormaru, obuću na podu, kreativne ruke i um. Bitno je ne odustati. Od sebe. Od posla. I dobre volje - poručila je svojedobno. </p>