Proslavljena holivudska glumica Salma Hayek (54) prve je uloge u meksičkim telenovelama igrala još krajem 80-ih, no u Hollywoodu se ipak probila nešto kasnije. Film koji joj je 'otvorio vrata' 1995. godine bio je 'Desperado' redatelja Roberta Rodrigueza, u kojem je glumila partnericu Antonija Banderasa (60).

Borila se sa savladavanjem engleskog jezika na potrebnoj razini, ali i s disleksijom, što joj je uvelike otežavalo u početku karijere, no s prvom značajnom ulogom u velikom projektu, pojavile su se i nove muke. Gostujući u podcastu "Armchair Expert" Daxa Shepharda i Monice Padman, Hayek je otkrila kako nije imala pojma da će s kolegom morati snimati škakljive scene. Nije ju, kako kaže, nitko ni na što prisiljavao, ali je pojasnila zašto joj je to bilo traumatično iskustvo.

- Bila sam apsolutno prestravljena! Počela sam neutješno plakati na setu, bilo me strah, mislila sam da ja to neću moći. Zapravo sam se najviše bojala Antonija. On je ustvari bio jako drag, ali plašila me ta njegova sloboda. Njemu su te scene seksa bile ništa, a ja sam jecala. Redatelj Robert Rodriguez i on bili su nevjerojatni. Ni na što me nisu prisiljavali, nisu vršili pritisak na mene. Bili su svjesni da je meni to traumatično iskustvo pa su me čak pokušali i nasmijati. Sjećam se da nisam ispuštala ručnik kojim sam bila pokrivena iz ruku, ali nekako smo ipak i to snimili - prisjetila se davne avanture glumica, koja je i danas u odličnim odnosima s Banderasom.

Zaključila je kako je cijela priča možda iz današnje perspektive i smiješna, no da je ženama teže te su opterećene stvarima kojima muškarci nisu i ne moraju biti.

- Stalno sam razmišljala o svom ocu i bratu, pitala se hoće li oni to vidjeti, hoće li ih ih drugi ljudi zadirkivati zbog mene... Muški glumci se s tim ne moraju nositi. Njihovi očevi vjerojatno su samo ponosni što im sin glumi macho tipa u krevetu - ispričala je Salma.