Salma Hayek (55) je 2017. godine za New York Times napisala članak u kojem je detaljno opisala kako ju je godinama seksualno uznemiravao producent Harvey Weinstein (69), a ona mu se uporno opirala. U intervjuu za Guardian ponovno se prisjetila tog traumatičnog iskustva.

- Ne dopuštam mu da se tušira sa mnom. Ne dopuštam mu da me gleda kako se tuširam. Ne dopuštam mu da me masira. Ne dopuštam njegovom golom prijatelju da me masira. Ne dopuštam mu da mi daje oralni seks. Odbila sam se skinuti s drugom ženom. Ne, ne, ne, ne, ne… I sa svakim odbijanjem dolazio je Harveyjev makijavelistički bijes - napisala je Salma u članku prije četiri godine, a dan danas nevoljko priča o toj temi.

- Tada sam se usredotočila na maltretiranje, a ne na seksualno uznemiravanje, i mislim da su mnoge žene prošle još gore kod njega - rekla je Salma, te dodala da je u određenoj mjeri normalizirala njegovo maltretiranje jer je to bio jedini način da se s time nosi.

Na kraju je snimala erotske scene u filmu 'Frida' jer ju je Weinstein, kako kaže, ucjenjivao da snimi lezbijske scene i razgoliti se jer je, kako je navodno rekao, nitko ne želi gledati odjevenu u filmu.

- Tresla bih se poslije i to me je deprimiralo. Nazvao me tijekom snimanja filma 'Frida' i vrisnuo: 'Zašto imaš jednu obrvu i brkove? Nisam te unajmio da izgledaš ružno!' Zapitala sam se je li ikada pogledao sliku Fride Kahlo - ispričala je Hayek.

- Nikad me nije vidio slabu. Nije da se ne bojim, ali ti to neće vidjeti. Ja mogu biti zastrašujuća sa svojom smirenom snagom - rekla je glumica, te dodala da Weinstein nije bio ni prvi ni posljednji koji se prema njoj tako ponašao.

Uvjerena je i da muškarci koji su je maltretirali još uvijek rade u Hollywoodu,te se nada da će takvo ponašanje prema glumicama prestati.