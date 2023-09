Salmi Hayek nije strano uskočiti u mini bikinije, a napunila je 57: 'Sretan rođendan ljepotice...'

Toliko sam sretna što sam živa i tako istinski zahvalna na svim blagoslovima, započela je rođendansku objavu na Instagramu glumica Salma Hayek, koja je jučer napunila 57 godina.

Salma već tradicionalno rođendan slavi na plaži u bikiniju, a ovaj put se kupala, sunčala i hranila galebove.

- Moja voljena obitelj, moji dragocjeni prijatelji, moje zdravlje, moj posao koji me drži, moj osnažujući tim, moj odnos prema životinjama i prirodi i ljubav svih mojih vjernih obožavatelja. Sretan mi 57. rođendan - prisjetila se Salma svega na čemu je zahvalna i poželjela si sretan rođendan.

Pratitelji su joj čestitali u komentarima, a javili su joj se i mnogi slavni kolege.

- Sretan rođendan ljepotice - napisala joj je indijska glumica Priyanka Chopra (41).

Podsjetimo, Salma od 2009. rođendane slavi uz supruga Françoisa-Henriija Pinaulta (61). Ona i francuski biznismen zajedno imaju kćer Valentinu Palomu.

Njihovu ljubav nije uništila ni tužba manekenke Linde Evangeliste (58) koju je ona podnijela protiv Francoisa 2011. godine i tvrdila da on ne želi priznati sina kojeg je navodno s dobio s njom 2006. godine. Te su se godine Salma i francuski biznismen počeli viđati, a njegova afera s Lindom navodno je trajala nekoliko mjeseci te nije sigurno je li se dogodila prije ili nakon što je upoznao sadašnju suprugu.

On je te navode negirao, no kraju se s Lindom ipak nagodio, a Salma u javnosti nikada nije komentirala tu situaciju. Kasnije je priznao da je on otac dječaka, kao i da je od Linde tražio da ga pobaci.

Zanimljivo je da su Salma i Linda u jako dobrim odnosima, te joj je bivša manekenka također čestitala rođendan.