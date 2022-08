Samanta i Damir iz 'Ljubav je na selu' zajedno provode ljeto: Svidio mi se, malo partijamo...

Samanta Knežević, kandidatkinja 13. te posljednje, 14. sezone 'Ljubav je na selu', privukla je pozornost gledatelja svojim ponašanjem u emisiji. Farmera Nevena Landeka ljubila je u prtljažniku auta, a Tomislava Skejića je više izbjegavala, nego što se trudila dobiti njegovu pažnju.

POGLEDAJTE VIDEO:

No čini se kako se sprijateljila s farmerom Damirom Toplekom.

- S Damirom sam se povezala već na samom snimanju emisije 'Ljubav je na selu' u zadnjoj sezoni, gdje je on bio farmer, a ja sam bila kod drugog farmera. Već tamo mi se svidio i čak sam zamolila produkciju da me prebace k njemu na farmu, on se složio, ali nažalost pravila su bila takva da se nije moglo i ostalo je na tome. Nakon showa smo se čuli, puno pričali, chat-ali, družili, izlazili, partijali, uglavnom, sve je bilo ležerno, spontano, dobra vibra, i tako je ostalo sve do danas. Prije nekoliko tjedana bili smo na festivalu u Vodicama, 3-4 dana smo partijali s ekipom, slikali se s fanovima, širili dobru vibru i jednostavno se zabavljali - rekla je RTL.hr.

- Nakon CMC-a sam otišla u Zadar. Baka mi tu u Zadru živi, tako da je Damir jedan vikend došao do mene u Zadar. Danju smo se kupali, popili koju pivicu, a navečer izlazak, zabava do jutra i jednostavno uživanje u ljetu, takva su vremena da treba iskoristiti maksimum od svakog dana, jer tko zna što nam slijedi u jesen - rekla je.

- A što se tiče Damira, vrijeme će pokazati svoje, vidjet ćemo, za sad je sve nekako spontano, ugodno i mega - kaže Samanta.

Najčitaniji članci