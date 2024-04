Samantha Fox bila je sex simbol 80-ih: Muškarci su je obožavali, ali ona ipak više voli žene...

Karijeru je započela sa svega 16 godina, a sa svega 153 centimetra visine nije mogla na modne piste, stoga je iskoristila svoju fotogeničnost da pozira pred objektivima. S idealnim proporcijama tijela, 98-59-84 slovila je za seks simbol 80-ih godina, a tad je bila i najfotografiranija osoba u Velikoj Britaniji.

Prije točno 58 godina, Samantha Fox rodila se u londonskom East Endu, zvjezdani status osvojila je kad se fotografirala kao tinejdžerica za slavnu treću stranicu britanskog tabloida Sun.

Foto: Profimedia

Provokativno je pozirala za Playboy, a onda je s nepunih 20 godina odlučila postati pop zvijezda. S debitantskim singlom 'Touch me (I want Your body) osvojila je prva mjesta u čak 17 država, a nakon tog je imala uspješnice kao što su 'Naughty girls (Need love too)' i 'I wanna have some fun'.

Imala je vojsku obožavatelja. Već od 18. godine bila je okružena tjelohraniteljima.

Uz glazbenu karijeru, imala je brojne angažmane u filmovima, reality showovima, televizijskim emisijama... A najveći financijski udarac dobila je od vlastitoga oca, Patricka, koji joj je vodio menadžment do 1991. godine. Krao ju je i oštetio za minimalno milijun funti. Samantha ga je tužila i preko suda uspjela vratiti nešto više od 360 tisuća funti.

- Bilo je suludih i histeričnih trenutaka - ljudi su mi se silom htjeli približiti, dodirnuti kosu... Razbijali su prozore i riskirali vlastite živote, morala sam bježati u helikopteru s krovova zgrada - rekla je jednom prilikom Fox.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Muškarci diljem svijeta maštali su biti s njom u vezi, ali Samantha je priznala da ipak bira žene. Bila je u vezi sa svojom menadžericom Myrom Stratton do 2015. godine, kad je ona preminula od karcinoma.

Nakon tog počela je ljubiti Lindu Olsen, s kojom se vjenčala 2022. godine.