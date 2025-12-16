Samantha iz Seks i grada obara u 70. godini! Glumica pozirala u badiću pa oduševila pratitelje

Kim Cattrall, koju publika pamti po ulozi u poznatoj TV seriji, nedavno se udala četvrti put. Sada je sa suprugom na medenom mjesecu, a sve dijeli na Instagramu. Fanove je očarala fotkom u badiću
Kim Cattrall proslavila se ulogom Samanthe Jones u kultnoj TV seriji “Sex and the City”, koja joj je donijela svjetsku slavu. Upravo je ta uloga obilježila njezinu karijeru i učinila je jednom od najprepoznatljivijih televizijskih glumica
Rođena je 21. kolovoza 1956. godine. Ova glumica danas ima 69 godina. Unatoč godinama, i dalje je aktivna i prisutna u javnosti
Kada ju pitaju koja je tajna njenog izgleda, ona naglašava da su tu ključni zdrava prehrana, tjelovježba i mentalna ravnoteža. Često ističe kako prihvaćanje sebe i samopouzdanje igraju ključnu ulogu u dobrom izgledu
Nedavno je četvrti put rekla sudbonosno 'da'. Udala se za audio-inženjera Russella Thomasa (54) na diskretnoj ceremoniji održanoj u Velikoj Britaniji
Cijelo svadbeno slavlje održano je na tajnoj lokaciji u Londonu gdje je navodno bilo samo 12 gostiju
Čini se kako je par nakon toga otputovao na medeni mjesec. Kim je objavila nekoliko fotki s putovanja, a objavila i fotografiju na kojoj pozira u badiću i oduševila fanove
