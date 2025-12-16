Obavijesti

NA MEDENOM MJESECU

Samantha iz Seks i grada obara u 70. godini! Glumica pozirala u badiću pa oduševila pratitelje

Kim Cattrall, koju publika pamti po ulozi u poznatoj TV seriji, nedavno se udala četvrti put. Sada je sa suprugom na medenom mjesecu, a sve dijeli na Instagramu. Fanove je očarala fotkom u badiću
London: Sve?ana premijera filma "Sex And The City 2", 4. dio
Kim Cattrall proslavila se ulogom Samanthe Jones u kultnoj TV seriji “Sex and the City”, koja joj je donijela svjetsku slavu. Upravo je ta uloga obilježila njezinu karijeru i učinila je jednom od najprepoznatljivijih televizijskih glumica | Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION
