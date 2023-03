Samo opušteno! Lady GaGa je u trapericama i majici pjevala na Oscarima. Skinula je i šminku

Kantautorica i glumica Lady GaGa (36) otpjevala je pjesmu 'Hold My Hand' posvećenu redatelju Tonyju Scottu, koji je preminuo prije 11 godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Lady GaGa se na dodjeli Oscara u Los Angelesu pojavila u dugoj crnoj prozirnoj haljini. Dodala je ogrlicu s dijamantnim ovratnikom, a kosu zalizala i podigla u punđu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Nedugo nakon toga gledatelje je šokirala jer je pjevala u malo neobičnom i ležernom izdanju. Nastupila je pred publikom i izvela pjesmu 'Hold My Hand', bez šminke i u crnoj širokoj majici i crnim trapericama, što je dosad neviđeno na Oscarima.

Foto: CARLOS BARRIA

Pričalo se da se GaGa, koja je nominirana za najbolju originalnu pjesmu 'Hold My Hand' iz filma 'Top Gun: Maverick', neće pojaviti na 95. dodjeli Oscara zbog snimanja nastavka filma 'Joker: Folie à Deux‘. Međutim, u zadnji čas se predomislila i došla na svečanu ceremoniju.

Foto: CARLOS BARRIA

Gagina nominacija za 'Hold My Hand' čini je prvom izvođačicom koja je dobila tri nominacije u kategoriji nakon nominacija za 'Til It Happens to You' iz filma 'The Hunting Ground' i 'Shallow' iz filma 'A Star Is Born', obje koje je izvodila u televizijskom prijenosu.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

