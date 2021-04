Zadarski pjevač Jure Brkljača (26) već je nekoliko godina na glazbenoj sceni, a svojim je prepoznatljivim vokalom itekako “kupio” brojne zaljubljenike u balade i “laganice”.

Trenutačno obara pjesmom “Ostani tajna moga života”, koja je u ovotjednoj nacionalnoj top listi HR Top 40 ostvarila skok s 39. na četvrto mjesto. Time se našao pri vrhu najemitiranijih četrdeset u vrlo kratkom vremenu. Taj podatak bio je iznenađenje i za samog Juru s obzirom na to da je pjesma nedavno krenula u osvajanje slušatelja radijskim eterom. U međuvremenu se Brkljači ostvario i veliki san - album prvijenac. Nazvao ga je “Ostani tajna moga života” prema istoimenoj pjesmi. S glazbenikom smo popričali o trenutačnoj situaciji pod estradnim nebom, ali i o planovima za budućnost, koliko god se to danas smatralo nezahvalnim pitanjem jer ne znamo što nam donosi sutra.

Prvi album “Ostani tajna moga života” je vani. Kakvi su dojmovi?

Poseban je osjećaj držati u ruci album nakon pet godina rada. Započeo sam pisati pjesme u srednjoj školi i sada imam album, na koji sam ponosan.

Jeste li u nekom trenutku sumnjali da ćete ga uspjeti završiti zbog korone i cijele situacije? Koliko se pjesama nalazi na albumu?

U nekom trenutku jesam jer se sve odgađalo, ali na kraju smo dobili album kakav smo mogli samo poželjeti. Na njemu se nalazi četrnaest pjesama te mislim da se svatko može pronaći barem u jednoj.

Nastupili ste na Dori 2019. i 2020., ali pjesma “Ne postojim kad nisi tu” s kojom ste se predstavili 2019. postala je vrlo uspješna. Imate li neki recept?

Pjesmu je napisao Miroslav Rus, a on definitivno ima recept kako napraviti hit jer ih je napisao već puno, a ja zasigurno učim od njega. Jedan od recepata je da jako volimo ono što radimo i da nikad ne glumimo, a ako uz sve to postoji i malo talenta, to ne može biti loše.

Uglavnom te vidimo u baladama. Žicaju li vas fanovi kad će neka jako brza pjesma?

Žicaju, da (smijeh), ali slušaju i one malo sporije. Balade su mi prirodnije. Na albumu se nalaze dvije brže pjesme i to je zasad dovoljno. Nisam toliko vješt u plesanju, pa je možda i bolje da ne radim brže pjesme, koje te ponekad i ponesu da zaplešeš.

Stignete li sami napisati koji stih pa ga uvrstite u pjesmu? Koliko ste “zahtjevni” kad dobijete tekst na papiru, volite li tu i tamo promijeniti nešto u dogovoru s autorom, naravno?

Stalno pišem, a na albumu ‘Ostani tajna moga života’ potpisujem četiri pjesme. Nisam zahtjevan, bitno mi je samo da tekst govori o nečemu konkretnom, a jako mi je važno da proživim tekst. Miroslav Rus i ja puno se družimo, tako da me on dobro poznaje, a to je vrlo bitno kada surađujete i stvarate pjesme. Kampo Kaštelo je pjesma koja govori o mom kvartu, napisao ju je Rus i to je ujedno dokaz koliko me poznaje jer me s tom pjesmom zaista pogodio. Kao autor Miroslav je prilagodljiv oko teksta, iako na kraju svega on piše toliko dobro da su izmjene rijetko potrebne.

Gdje se vidite za pet godina? Gdje biste voljeli imati prvi samostalni veliki koncert?

Svakako se vidim kako pjevam i sviram, baš kao i sada, s timom Miroslava Rusa, uz čiju sam podršku i rad do sad napravio puno uspješnih hitova kao što su ‘Ne postojim kad nisi tu’, ‘Znao sam’, ‘Ovo je istina’ i duet s Tonyjem Cetinskim. Također je tu ‘Ostani tajna moga života’, zadnji singl koji je najavio i moj prvi album istoimenog naziva, na koji sam jako ponosan. Volio bih održati koncert u Areni ili na nekom stadionu, to mi je veliki san. Nadam se da ću za pet godina i taj san moći ispuniti.

S kime biste voljeli snimiti duet?

Hm, za sada s Ninom Badrić.