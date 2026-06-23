Sandi Cenov ima novu pjesmu: 'Porukama ženama u ozbiljnijim godinama, danas ste još ljepše!'

'Lijepa ženo' je novi singl Sandija Cenova kojim ovaj pjevač nastavlja predstavljati pjesme s nadolazećeg studijskog albuma. Nakon pjesama poput 'Kofer adrenalina', 'Ima li nade za nas vol. 2' i 'Svima u inat', Cenov sada donosi pjesmu s posebnom porukom.

- 'Lijepa ženo' je pjesma kojom želio poslati poruku svim ženama koje su možda ušle u neke ozbiljnije godine, barem kada govorimo o brojkama. Upravo su ih te godine učinile šarmantnijima, profinjenijima i zanimljivijima nego ikad prije. Danas su još ljepše i poželjnije jer, uz mladost, nose i životnu priču koju godine neminovno donose. Zato: 'Lijepa ženo, tu pred svima ti zanjiši bokovima, godine su noćas samo broj...' - poručio je Sandi.

Foto: promo

Na pjesmi gostuje Elvis Stanić, jedan od najistaknutijih hrvatskih jazz glazbenika, gitarista, harmonikaša i najnagrađivanijeg domaćeg jazz skladatelja. Njegova harmonika je unijela prepoznatljiv mediteranski ugođaj i dodatnu emociju u ovu glazbenu priču.

Glazbu potpisuje Ante Pecotić, tekst Ante Pecotić i Sandi Cenov, dok je za aranžman zaslužan Hrvoje Domazet.

Foto: promo

Objavljen je i videospot koji vjerno prati poruku pjesme. Kroz kadrove isprepliće priču mladog zaljubljenog para i zrele, samouvjerene žene koja uživa u životu, te potvrđuje da su godine samo broj. Spot je snimljen na lokacijama u Opatiji.

POGLEDAJTE SPOT:

Ljetnu sezonu Sandi je otvorio nastupom na CMC festivalu u Vodicama, gdje je publiku oduševio izvedbom pjesme Kofer adrenalina. Bio je to njegov drugi nastup na ovom festivalu, a u sklopu kojeg je prošle godine održao je i veliki koncert.