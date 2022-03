Sandi iz 'Plesa sa zvijezdama' otkrio je li žena ljubomorna na partnericu: Ona zna da je jedina

Hrvatski TikToker Sandi Pego (34), na Instagram profilu postavio je pitalicu za pratitelje i tako odlučio podijeliti detalje o sudjelovanju u showu 'Ples sa zvijezdama'.

Prvo što je njegove pratitelje zanimalo bilo je koliko često vježbaju on i njegova plesna partnerica?

- Upravo se vraćam opet u dvoranu. Svaki dan se trenira, ne znam što treba biti da preskočimo jedan dan. To ću možda otkriti kasnije...ali ako smo stvarno umorni ili ako smo se razboljeli, onda preskačemo dan - rekao je Sandi.

Nakon toga otkrio je kako za show 'Ples sa zvijezdama' nema prijava, već kako su kandidati pozvani na audiciju, koju moraju proći kako bi nastupali u showu. Uz to, pohvalio je svoju plesnu partnericu Helenu Janjušević.

Pratitelje je zanimalo i što očekuje od nastavka.

- Pokušavam što manje očekivat da me što više šokira - objasnio je Sandi.

Među raznim pitanjima našlo se i onih 'škakljivih' na temu ljubomore između žene i plesne partnerice.

- Cindy zna da je ona jedina osoba u mom životu. Da smo u srednjoj školi možda bih shvatio da bude ljubomorna, a ovako ne - rekao je TikToker.

Sandi je između ostalog priznao i da nije znao tko će mu biti plesna partnerica no, da je poznavao Helenu i Valentinu Walme od prije i da se nadao da će biti netko od njih dvije.

Jedan od pratitelja upitao je TikTokera i je li smršavio od kada pleše, a on mu je odgovorio:

- Ako želite smršaviti, svaki dan tri sata plesa tipa salse, u mjesec dana ste deset kila dolje.

Za plasman u plesnom natjecanju, kako kaže Sandi, ne mari. Došao se zabaviti i napraviti show. 'Najnapetije' u svemu tome mu je pripremiti koreografiju iz tjedna u tjedan, jer ni on ni partnerica ne znaju što će plesati, a on se do sada nije bavio plesom te uči sve ispočetka. Jedino što je izdvojio kao plesno iskustvo bilo je treniranje hip-hopa u srednjoj školi. Favorita u showu nije htio izdvojiti.

S obzirom na to da je u pitalici spomenuo kako plesnu partnericu Helenu poznaje od prije, pratitelje je zanimalo gdje su se upoznali.

- Helena je plesala sa ženom od mog brata. Tako da, nju znam.

Na kraju se u Instagram storyju zahvalio svima na pitanjima i otkrio da ide u noćnu smjenu, u klub Ritz.