Sandra Afrika krsti psa: 'Pjevat će nam Vesna Zmijanac...'

Sandra Afrika krsti psa: 'Pjevat će nam Vesna Zmijanac...'
Sve je nasmijala novim isječkom u kojem je zabilježila trend u kojem ljudi zovu prijatelje i obavještavaju ih o krštenju kućnih ljubimaca

Pjevačica Sandra Afrika objavila je video u kojem je objavila da je zakazala krštenje psa. Sandra se snima za Tiktok, a sada je sve nasmijala novim isječkom u kojem je zabilježila trend u kojem ljudi zovu prijatelje i obavještavaju ih o krštenju kućnih ljubimaca.

Morala sam da ispoštujem ovaj trend krštenja ljubimaca 😆😂

Sandra je nazvala prijatelja i rekla joj da planira krstiti svog psa.

- Sad se pakiram i idem na put, ali sam ti jučer zaboravio reći, planiram krstiti Afrija 10. prosinca - rekla je pjevačica u videu.

- Što bi trebala učiniti? Možeš li to učiniti, majko? Gdje se to radi? - šokirao se prijatelj.

Afrika je morala prekinuti poziv zbog smijeha, a onda ju je ponovno nazvala i uvjeravala da postoji crkva koja se time bavi te da je sve dogovorila sa svećenikom.

- Sad me jeb*š? Pa nisi normalna! Mislim, ne, razumijem to, ali... Bože moj, čekaj da se prekrižim - rekao je prijatelj.

I Sandra ju je ponovno šokirala novom idejom.

- Mislila sam ga krstiti, a onda prirediti cijelu zabavu. Pozvat ću nekih 30-40 ljudi, ne puno. Razmišljala sam i da pozovem Vesnu Zmijanac da pjeva - rekla je pjevačica.

