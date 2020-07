Sandra Dabo se vraća pjevanju: Prodat ću 7000 kvadrata zemlje na Pagu i tom lovom platiti spot

Prije su se kurv*** na estradi, šmrkali tone kokaina, prodavali se za novac, svašta. To je jeftin život, ali kratkog fitilja i lošeg morala. Završili su bez dinara, bez ičega, možda i po zatvorima, priča nam Sandra

<p>Kraljica Novalje posljednjih godina povukla se iz javnosti jer ju je umorila slava. No čim proda zemlju na Pagu, vraća se na scenu s novim spotom.</p><p>- Bila sam previše popularna, dozlogrdilo mi je to malo. Cijela Hrvatska je doslovce trčala za mnom. I staro i mlado. Svi su se htjeli rukovati sa mnom. Nisam mogla na cestu izaći. Svi su se htjeli slikati s Kraljicom Novalje. Užas - kaže nam<strong> Sandra Dabo</strong> (46).<br/> Zato je posljednjih godina nije bilo u javnosti, no sad najavljuje veliki povratak.</p><p>- Imam jedno zemljište od 7000 kvadrata na Pagu. Kad se to proda, onda ću jedan prekrasan spot napraviti. Imam novu pjesmu, bit će jako lijepo. U spotu će mi glumiti onaj mister Filip Kleva, s kojim sam prije snimala - najavljuje Sandra Dabo. No spot, kaže, neće biti provokativan.</p><p>- Ne, ne, ne, ja ne volim golotinju. Imat ću lijepu uniformu, lijepu robu. Dobro, možemo malo u bade kostimu, pa ja sam ovdje na Pagu rođena, to je moj otok. Možemo malo u paškoj čipki. Može malo seksi biti, ali to onda mora biti lijepa linija, ne biti trbuha, gospodski mora biti, elegantno. Ljudi to vide, ne možete u golotinji i prostački biti. Bit ću lijepa, dama, za mene je paški sir, čipka, masline... Nisam se udebljala tijekom korone, jedem voće i povrće, pijem mineralnu vodu. Jedem smokve i grožđe, puno magnezija i tako to - priča Dabo. Zanimalo nas je tko joj je glazbeni uzor.</p><p>- Lepa Brena me fascinira, ona mi je top pjevačica. Posebna je, prekrasne pjesme ima, snimala je i filmove - kaže Sandra, koja smatra da bi i sama mogla biti glumica jer “ima te osobine”. Ističe kako nikad nije imala neugodnosti zbog toga što je bila, kako kaže, preslavna.</p><p>- Ljudi su me stvarno voljeli, od srca. Nikad mi nitko nije rekao ružnu riječ ni nešto loše. Ljudi me vole, cijela Hrvatska me voli - kaže Dabo pa otkriva svoj recept za slavu.</p><p>- Pa mislim da kao slavna medijska ličnost trebaš biti čovjek, dobre volje i željeti svakom sve najbolje. U nikoga ne diraj, živi svoj život, lijep i krasan. I budi vedar prema ljudima, nikad loše ni ružno ni grubo ne govori i radi i uspjeh je zagarantiran. Mora čovjek imati karizmu, da te ljudi vole, obožavaju - kaže Dabo. Iako se povukla iz javnosti, nije se poput nekih zvijezda okrenula duhovnosti.</p><p>- Katolik sam, ali nisam zabrijala. To su neki fanatici. Prije su se kurv*** na estradi, šmrkali tone kokaina, prodavali se za novac, svašta. To je jeftin život, ali kratkog fitilja i lošeg morala. Završili su bez dinara, bez ičega, možda i po zatvorima, to je kad se vodi loš život. Promovirali su drogu, kurvanje, svakih pet minuta brakovi, kokain, to je život katastrofa - govori Dabo, koja ističe da nikad nije došla u doticaj s drogom.</p><p>- Kupam se, sunčam tu na Pagu, lijepo mi je. Tu sam među maslinama i smokvama - kaže Dabo. Nastavlja kako nije imala ni nemoralnih ponuda.</p><p>- Nikad ih nisam imala jer su vidjeli da sam imala svoj novac. Jer bez šoldi se ne može napraviti album, to jako puno košta - zaključuje Dabo. Pitamo je kako ljubavni život.</p><p>- Pa imamo nešto, imam dečka, možete to napisati - kaže Sandra Dabo. A tko je on, pitamo je.</p><p>- A joj, majko Božja, ja sam ga pitala mogu li reći za novine. Gospodin je rekao da mogu, to je odvjetnik Slobodan. Od Rijeke je. Ima 40 i nešto godina. Ja imam 46. Tu smo negdje - govori nam Dabo. Pitamo je čime ga je osvojila.</p><p>- To vam je strašno. On želi živjeti samo s Kraljicom Novalje. Rekao je da me jako voli. . Idem kod njega za nekoliko dana, on traži kupca za moju zemlju - završava Dabo</p>