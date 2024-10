Sandra Elkasević ex Perković sa suprugom uživa na medenom mjesecu izvan Hrvatske: Ljubav

Sandra Elkasević, djevojački Perković, pohvalila se kako sa suprugom Edisom uživa na medenom mjesecu na Tahitiju. Atletičarka se za trenera udala prije 10 mjeseci, na Staru godinu, ali zbog njezinih brojnih obaveza morali su odgoditi putovanje.

- Trenuci s tobom, tada poželim da mogu zaustaviti vrijeme. Moja ljubav - poručila je nedavno uz njihovu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama.

Edis je Sandrin je trener od 2013., a par se upoznao kad je ona imala 15 godina. U ljubavnu su se romansu upustili koju godinu nakon toga. Od tada su nerazdvojni.

- Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru - ispričala je za IN magazin svojedobno.

Foto: Instagram/Sandra Perković