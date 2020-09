Sandra Perković o udaji: 'Ništa do Olimpijskih igara, kasnije...'

Osim što je profesionalna u onome što radi, Perković dobro ide i u privatnom životu. U sretnoj je vezi sa svojim partnerom i trenerom Edisom Elkasevićem, a pitanja o vjenčanju joj ne smetaju

<p>Proslavljena atletičarka <strong>Sandra Perković</strong> (30) nedavno je proslavila 30. rođendan. Puna je energije, volje i pozitive s kojom je ušla u četvrto desetljeće. </p><p>- Svi kažu da si ozbiljniji, zreliji, drugačiji, ali mislim da mi je ljepše 'dva i nešto'. S trideset kažeš sam sebi da si ozbiljan, više nisi balavac, moraš paziti što govoriš. Zovu me gospođo već deset godina. Već sam im dosadna. Koliko sam dugo u medijima, misle da imam 40 godina, a ne 30 - ispričala je Sandra za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/sandra-perkovic-otkrila-detalje-iz-ljubavnog-zivota---621088.html" target="_blank">InMagazin</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA SA SANDROM PERKOVIĆ:</strong></p><p>Za sebe kaže kako je malo drugačija bacačica diska, jer one tek u njezinim godinama krenu u 'neke svoje vode', a ona je krenula prije desetak godina. Osim što je profesionalna u onome što radi, Perković dobro ide i u privatnom životu. U sretnoj je vezi sa svojim partnerom i trenerom <strong>Edisom Elkasevićem</strong> (37).</p><p>- Upoznala sam ga kad sam imala 15 godina. Tada nismo krenuli u ljubavnu romansu, ali s 21 godinom sam se malo zaljubila u njega, a on se malo zaljubio u mene. Tako je to krenulo... Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru - ispričala je zaljubljena Sandra.</p><p>Govori kako je njihova dugovječnost upravo u tome što je on ne osuđuje ni najbolju ni najgoru. Trenerske crte ima i u privatnom životu. </p><p>- Mislim da se poštujemo, kako ja njega poštujem na terenu i izvan terena, da on isto tako mene poštuje na obje stavke. Zato nas dvoje idemo naprijed. Zato nas dvoje možemo! Kad se razdvojimo na dva sata, ja dođem puna dojmova, kao da nas nije bilo tri dana. Povezani smo, on mi je najbolji prijatelj, životni partner, trener, sve u jednom - priznala je Perković.</p><p>A s obzirom na to da se dobro slažu, pitanja o vjenčanju, priznaje, ne nedostaje. Ali joj je smeta.</p><p>- Ja svima kažem: 'Ja idem u Tokio sa svojim prezimenom!' To je neka interna zezancija. Kako ja imam dva zlata, iz Rija i Londona, Perković je to osvojila, sad bi bilo glupo da u Tokio dođe neka Elkasević i ne dao Bog da ta Elkasević ne osvoji zlato. Mislim da bi mu to prisjelo. I on me pušta da odradim svoju priču, da odradim sa svojim prezimenom u Tokiju, onda ćemo lako - zaključila je Sandra i priznala kako se neće udati barem do Olimpijskih igara u Tokiju.</p><p> </p><p> </p><p> </p>