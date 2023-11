Sandra Perković otkrila je kada će se udati za trenera Edisa...

Malo sam umorna i iscrpljena od svih silnih priprema za vjenčanje, no sretna sam. Ne bih otkrivala datum, njega zna samo najbliži krug obitelji i prijatelja koji su pozvani na svečanost. Svakako će to biti do kraja godine, rekla je atletičarka Sandra Perković (33) za Večernji list.

Na Staru godinu 2022. zaručila se za trenera Edisa Elkasevića. Gotovo deset mjeseci kasnije, sredinom listopada, imala je djevojačku na luksuznom imanju u Istri.

Foto: Instagram

- Rekla sam: 'Da, da, da' - poručila je svima uz fotografiju u bijeloj haljini s veom.

Iako tada nije precizirala je li riječ o vjenčanju ili djevojačkoj, sada je otkrila detalje.

- Poznato je da volim jesti i piti, pa se skupilo nas sedam cura i bila su to tri dana čistog uživanja. Ipak je to djevojačka. Mislim da nam muškarac nije bio potreban - rekla je Sandra.

Foto: Instagram

Dodala je kako vjenčanicu bira uz pomoć dizajnerice Aleksandre Dojčinović te da će goste na svadbi zabavljati grupa Best iz Splita.

Foto: Instagram/Sandra Perković

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'TARIK I BUKI':