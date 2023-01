Sandra Perković zaručila se za dugogodišnjeg dečka Edisa: 'Buduća gospođa Elkasević...'

Atletičarka Sandra Perković (32) zaručila se s dugogodišnjim dečkom Edisom Elkasevićem.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Doviđenja 2022., dobrodošla 2023. Volim vas sve. Buduća gospođa Elkasević - napisala je u opisu ispod fotografije na kojoj pozira sa zaručničkim prstenom.

Sandra i njezin trener Edis upoznali su se kada je ona imala 15 godina. Jednom prilikom je za IN Magazin rekla kako se u njega zaljubila tek nekoliko godina kasnije, kada je imala 21.

- Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru - rekla je tada Sandra.

Foto: Instagram/Sandra Perković

Par je zajedno već 10 godina, a sada su svoju dugogodišnju ljubav odlučili okruniti i brakom.

Najčitaniji članci