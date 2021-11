Dok Jasmin čak razmišlja kako je njihov brak trenutačno u dobroj fazi, Sanela i Edin nestrpljivi su bolje se upoznati.

- Osjećam se dobro ovdje, sve mi je interesantno i svaki dan učim nešto novo o zajednici i braku - izjavio je Jasmin koji je kasnije kroz razgovor s prijateljicom Hanom Hadžiavdagić (37) otkrio svoja razmišljanja o Saneli.

- Meni je ona napeta, nije da ne bih spavao s njom, ali ne mogu biti licemjeran jer bi to bilo iskorištavanje. Ne želim da ona bude samo još jedna u nizu, ovo je ozbiljna stvar, idemo do kraja – ili ću se zaljubiti i dogodit će se nešto iz ljubavi ili neće - iskren je bio Jasmin, a baš kad je on počeo obraćati pažnju na Sanelu, ona je svoju pozornost usmjerila na Edina.

- Smatram da sam Jasminu maksimalno dala sebe i svoj trud, a on to nije znao iskoristiti. Sad sam više fokusirana na Edina nego na Jasmina - priznala je Sanela pa istaknula

- Osjećam se predivno uz Edina, a mogu reći i voljeno! - A da su simpatije obostrane, potvrđuje i Edinov smiješak dok govori o svojoj tajnoj ljubavi:

- Sanelu upoznajem kao jednu divnu osobu, jako je osjećajna, jako pažljiva, prisutna u svakom trenutku. I meni i njoj je to malo čudno i smiješno, a znam da će svima biti i da će pasti na guzicu kad to čuju. Bila je sto puta nervoznija od mene na večeri.

Na kraju emisije vidi se isječak u kojem Andrea otkriva Mislavu da je trudna, a još nije jasno o čemu je riječ.

- Čekaj, trudna si?! - upisao ju je Mislav u potpunom šoku.