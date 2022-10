Sanja Doležal provozala se na biciklu Zagrebom: 'Moj omiljeni prijevoz po gradu, danju i noću'

Omiljeni prijevoz po gradu, danju i noću, otkrila je Sanja Doležal (59). Voditeljica i pjevačica objavila je fotografije na kojima pozira sjedeći na biciklu.

Čini se da je Sanja velika obožavateljica biciklizma i često na mnoge lokacije odlazi biciklom. Očito tako i održava svoju liniju, za koju dobiva same komplimente.

Foto: Instagram/Sanja Doležal

Njezini su joj pratitelji poručili da je predivna i da ima 'u zdravom tijelu, zdrav duh'.

'Odličan izbor prijevoznog sredstva', 'Bravo', 'Divna', pisali su joj.

Foto: Instagram/Sanja Doležal

Inače, Sanja često boravi u svojoj vikendici u malenom mjestu pored Mrežnice. Tamo, kako je ranije kazala, ima sve što joj je potrebno.

- Imam slatki dućan, restoran i kafić i to je to. Automobil mi ne treba i imam pet minuta hoda uz brdo do trgovine, ali zapravo mi ni trgovina ne treba jer radim svoj kruh, u škrinji imam domaće meso i zapravo kad prošećem selom obavim šoping. Sada u vrtu imam raštike, zasadila sam i salatu i matovilac i svašta se nađe u mom vrtu - ispričala je u HRT- ovoj emisiji 'Kod nas doma'.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

U toj je kući često boravila s pokojnim suprugom Nenadom Šarićem, te djecom, sinom Lukom i kćeri Leom. Nakon suprugove smrti na Mrežnici je pronašla mir i utjehu.

- Sazrela je u meni odluka da pronađem mir, da se djeca osamostale, a ja ponovno okrenem sebi. Naviknula sam se na život izvan centra, a Zagreb je dovoljno blizu da sam za 45 minuta u centru ako poželim. Ali iskreno, rijetko poželim. Uživam u prirodi, ona me smiruje i puni. Vreva, gužva automobila i nervoza grada uopće mi ne nedostaju - rekla je Sanja ranije u intervjuu za Večernji list.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

