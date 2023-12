Sanja i Jan o zlatnom gumbu u 'Supertalentu': 'Došlo je i naše vrijeme. To je nagrada radu...'

Vaša vještina je neupitna, dakle to je vama u malom prstu. Ono što je večeras u meni probudilo nevjerojatne osjećaje je vaša dubinska senzualnost koju vas dvoje imate ponaosob, a i zajedno. Ti kao muškarac zaista taj temelj daješ svojoj ženi da ona raste i bude na najvišoj poziciji. Ne znam kako drukčije da vam pokažem koliko mi je dobro, osim svojim gumbom, da ih imam deset, deset bi ih stisnuo, oduševljeno je rekao Fabijan Pavao Medvešek koji je Janu Hajsoku i Sonji Bonačić dao zlatni gumb za prolazak u finale 'Supertalenta'.

'Ovo je za pobjedu'

Ovaj duo nastupao je pod imenom Crowd Control, a oduševili su i Maju Šuput Tatarinov:

- Ovo je bila točka ne za zlatni gumb, nego za pobjedu Supertalenta.

'Tamo smo gdje trebamo biti'

Zlatni gumb prokomentirali su nam i Jan i Sonja koji plešu, nastupaju i žive zajedno već 10 godina.

- O zlatnom gumbu nismo razmišljali. Imali smo samo jedna cilj, a to je pokazati široj publici naše vještine, a kada se ipak dogodio to je bila nagrada našem radu. Jako smo zahvalni što je Fabijan prepoznao našu kvalitetu i što je emocija došla do svih. - rekli su, a priznaju nam da su se u tom trenutku osjećali predivno i da su znali da su tamo gdje trebaju biti te da je sada njihovo vrijeme.

Maja Šuput u haljini s prorezima

Ozljeda na probi, kažu nam, nije bilo, a ako pobijede novac će uložiti u svrhe napretka umjetničkog duha i njih samih. Koliko su oni oduševili žiri svojom izvedbom, toliko je Maja svojom modnom kombinacijom oduševila gledatelje ispred malih ekrana. Nosila je plavu haljinu, a prorezi su 'prštali' na sve strane. Prorez na nozi, prorez kod struka, a tu je naravno bio i duboki dekolte. Kosa joj je za ovu prigodu bila narančasta, usne tamno crvene, a nakit i cipele su bili iste boje kao i haljina.

Plesači dominirali emisijom

- Uvijek na razini zadatka - komentirali su oduševljeni gledatelji talent showa. Osim Sonje i Jana, svoju ulaznicu za finale dobili su i plesač Andi (14) i Jay Dance Studio. Andija u polufinale zlatnim gumbom pogurala je Martina Tomčić Moskaljov, a nakon zadnjeg nastupa žiri mu je predvidio svjetsku slavu.