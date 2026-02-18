Obavijesti

POPULARNA SERIJA

Sanja Vejnović objavila fotku s kolegom iz 'Divljih pčela': 'Omraženi na ekranu...'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Sanja Vejnović objavila fotku s kolegom iz 'Divljih pčela': 'Omraženi na ekranu...'
Foto: Tom Dubravec

poznata glumica Sanja Vejnović, koja u 'Divljim pčelama' glumi Mirjanu Vukas, podijelila je fotografiju s kolegom glumcem Alainom Blaževićem

Jedna od najcjenjenijih hrvatskih glumica, Sanja Vejnović, ponovno je u središtu pozornosti zahvaljujući svojoj ulozi u novoj hit seriji RTL-a "Divlje pčele". Poznata po aktivnoj interakciji s obožavateljima na društvenim mrežama, Vejnović je nedavnom objavom na svom Instagram profilu otkrila djelić atmosfere iza kulisa i raznježila pratitelje uvidom u odnos s kolegom Alainom Blaževićem, s kojim dijeli ključne scene u seriji.

Na fotografiji koju je podijelila, Sanja i Alain poziraju nasmiješeni, a njihov opušteni izraz lica u potpunoj je suprotnosti s napetim i često konfliktnim odnosom likova koje tumače. U seriji "Divlje pčele", koja je brzo osvojila domaću publiku, Vejnović glumi Mirjanu Vukas, otmjenu i distanciranu pripadnicu moćne obitelji, dok Blažević tumači lik Ante. Njihovi su likovi, kako je sama glumica opisala, "omraženi na ekranu", no stvarnost na setu potpuno je drugačija.

U emotivnom opisu fotografije, Vejnović je istaknula važnost njihovog profesionalnog odnosa i prijateljstva. "Alain&Sanja kada nisu Ante i Mirjana! Baddy in crime. Omraženi na ekranu, saveznici u svakom kadru na setu, nepokolebljivi u glumačkom radu - to smo mi!", napisala je glumica. Iskoristila je priliku da se javno zahvali kolegi na suradnji koja naporne dane snimanja čini lakšima i zanimljivijima: Alain hvala na partnerstvu i profesionalnom povjerenju koji svaki zahtjevan dan na setu čini lakšim i zanimljivim".

Foto: RTL

Reakcije pratitelja na objavu su itekako pozitivne. Mnogi su u komentarima pohvalili njihovu glumu, ističući koliko su uvjerljivi u svojim ulogama, čak i ako one izazivaju negativne emocije. "Odlični, ali žao mi je da imaju tak negativne uloge", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Predivni! Odlični glumci!". Posebno se istaknuo komentar koji hvali Blaževićev lik: "ANTE bez obzira na odvratne karakterne osobine NAJBOLJI LIK U seriji. Zašto, ne mogu ni sebi objasniti".

