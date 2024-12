Sara (10) očarala žiri i publiku! Zbog ove izvedbe neki su pustili i suzu: 'Bravo, ti si prekrasna!'

Laknulo mi je kad sam shvatila da mogu dovesti svoje dvije prijateljice i sad mi je puno lakše. Jedva čekam otpjevati i čuti komentare mentora, rekla je Virovitičanka Sara Zeba (10), pa u premijernoj emisiji 'The Voice Kids Hrvatska' otpjevala pjesmu 'You Raise Me Up' i zaradila komplimente te okrete svih četvero mentora.

No, ono još bitnije, donijela je prave emocije. Marko Tolja je čak zaplakao, a suze su se vidjele i na licima ljudi iz publike. Vanna joj je udijelila i nekoliko rijetkih komplimenata, čime je Saru uključila u svoj tim.

- Cure, ostanite Sari podrška jednom će to trebati. Jednom će biti velika pjevačica i uvijek će biti vjerna prijateljica - obratila se Vanna Sarinim prijateljicama, koje su joj uz roditelje bile pratnja.

- Znači, Vanna ovo nikad nije rekla. Ona to čak niti u backstageu ne govori. Sad sam čak i ja malo zapanjena i čujem i sama zašto je to rekla, ali iz njezinih ustiju to ima još veću težinu. Bravo, Saro, prekrasna si - dodala je Mia Dimšić.

- Oprosti, ja uopće nisam ulovio kako se ti zoveš jer sam plakao. Nisam još plakao nikad na televiziji skoro, jednom samo - priznao je Tolja.

- A ti si Sara slađa od tvornice šećera i odlično pjevaš - zaključio je Davor Gobac.

