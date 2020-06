Sara iz 'Života na vagi' se hvali poklonom: Romantični Marino darovao joj buket i bombonijeru

<p>Par iz četvrte sezone showa 'Život na vagi' <strong>Sara Sitarić </strong>(18) i <strong>Marino Marušić </strong>(26) održavaju vezu na daljinu jer ona je iz Ladimirevaca, a on iz Zadra. Tri mjeseca se nisu vidjeli jer nisu mogli putovati zbog mjera opreza oko pandemija korona virusa, ali veza im je unatoč tim preprekama uspjela opstati. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sara nakon tri mjeseca karantene vidjela Marina</strong></p><p>To je dokazala i Sarina objava na društvenim mrežama. Objavila je kakav je poklon dobila od svog Marina. Stavila je dvije fotografije na kojima je vidljivo da joj je dečko poklonio buket bijelih i crvenih ruža te bombonijeru. </p><p>Uz fotografije darova Sara je stavila emotikone koji plaču. Sara je, čim su popustile mjere, otišla za Zadar kako bi vidjela Marina koji joj je jako nedostajao. Htjela ga je iznenaditi, ali su je na odmaralištu prije Zadra 'ulovili' znatiželjni gledatelji 'Života na vagi' i poslali mu fotografiju. </p><p>Sara bi htjela da može više vremena provoditi s Marinom, ali zbog drukčijeg mjesta stanovanja to nije moguće.</p><p>- Naravno da bih voljela da smo si Marino i ja bliže, ali Bože moj, neke stvari ne možemo mijenjati tako lako - požalila nam se nedavno Sara. Tijekom karantene mnogi pratitelji ispitivali su je jesu li Marino i ona i dalje u romantičnoj vezi, budući da nisu objavljivali zajedničke fotografije na društvenim mrežama. </p><p>- Na to mi se pitanje digne kosa - rekla je Sara. </p>