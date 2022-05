Sara Jo objavila video tijekom prve večeri Eurosonga, pratitelji joj poručili: Ne plači, ti si bolja!

Pjevačica Sara Jo (28) oglasila se tijekom prve polufinalne večeri Eurosonga te pokazala što misli o svom neodlasku u Torino. Naime, ona je na Beoviziji, natjecanju koje je slično našoj Dori, zauzela tek drugo mjesto pa zato nije mogla predstavljati Srbiju.

Objavila je kratak video na Twitteru u kojem je, čini se, zamišljeno gledala u stranu dok je na ekranu nastupala predstavnica Armenije, Rosa Linn.

Sari su mnogi u komentarima poručili da je profesionalna te da bi nastup zasigurno odradila bolje.

- Brate ne plači, ti si profesionalčina za amatere tamo - napisao je jedan od korisnika Twittera.

- Stvarno je tužno što tebe ne gledamo kraj malih ekrana, na ovako bitnom svečanom događaju - dodao je drugi.

No, ima i onih koji smatraju da ne bi daleko dogurala.

- Da si otišla, bila bi jedna od mnogih Sara Yo - zaključila je korisnica Twittera.

Sari je neodlazak u Torino teško pao, što je i sama jednom komentirala.

- Naravno da mi je bilo žao što mi je "promakla" prilika da ove godine predstavljam svoju zemlju, i to u svojoj voljenoj Italiji ali, iz ove perspektive, jedini pravi poraz bi bio da svoju zamisao nisam izgurala do kraja, a zatvaram ovo poglavlje kao jedno od najvrednijih iskustava do sada, s nastupom na koji sam itekako ponosna i s potvrdom da je to jedino mjesto gdje se osjećam kao svoja na svome - izjavila je pjevačica ranije.

- A ono što ste mi vi pružili neću nikada zaboraviti! Također, najiskrenije čestitke magičnoj Konstrakti koja nije bila sinonim za autentičnost samo na Pjesmi za Euroviziju, već tijekom čitave svoje karijere. Nastavi nas inspirirati i podsjećati koliko je lijepo biti beskompromisno svoj - zaključila je Sara.

