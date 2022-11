Saša Antić iz TBF-a: 'Pazim što jedem i kako dišem, a tuširam se samo hladnom vodom...'

Vlada lagano uzbuđenje, veliki je to koncert. Malo sam nestrpljiv, no bit će to lijepo druženje, priča nam glazbenik Saša Antić (47), član splitskog benda TBF, koji će ove subote na ''November festu'' nastupiti kao solo umjetnik pod imenom Alejuandro Buendija.

Foto: HNK Hajduk

Na pozornicu Tvornice kulture Alejuandro izlazi sa svojim bendom Sinovi, a prije njih nastupit će reper Edo Maajka (43).

- S Edom je uvijek dobro - kaže Saša i dodaje da će s reperom izvesti pjesmu ''Hajmo se nać''.

''November fest'', uz kvalitetnu glazbu, potiče na promišljanje o odgovornosti prema vlastitom zdravlju, važnosti samopregleda i odlaska liječniku s ciljem prevencije i pravovremenog otkrivanja zloćudnih bolesti koje pogađaju sve više muškaraca, kao što su rak testisa i rak prostate. ''Briga o mudima ne čini nas ludima!", slogan je njihove kampanje.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Preventiva je bitna, to je poruka festivala - kaže Saša.

Upitali smo glazbenika o njegovoj brizi o samopregledima i preventivnim pregledima kod liječnika.

- Ja sam tu loš primjer, neodgovoran, bolje da ništa ne govorim na tu temu - rekao je Saša.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

No na kraju je ipak dodao:

- Pazim što jedem, tuširam se hladnom vodom, pazim i na disanje. No ne dolazim iz branše onih koji se s tim sjajno bave. Moj život je na cesti, a to nije baš najzdraviji način.

Antić je zadnji put nastupio u Tvornici kulture 2021. na Rock offu.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Tad su bile mjere zbog COVID-a pa je bio ograničen broj publike, al' bila je to lijepa večer, svirka i druženje. Sad ćemo biti u punom sastavu, uz goste, Magellano i Lil Bear, tako da mogu samo najaviti jedan raznoliki glazbeni sadržaj, pjesme sa 'Škrinje' i 'Peperminta', a ponešto i sa strane - priča Splićanin.

Glazbenik je upravo dovršio muziku za predstavu ''Buba u uhu'' u HNK Varaždin, a nakon dvije godine pandemije sve je više glazbenih želja i projekata.

- Želja mi je album 'Škrinju' napraviti kao dupli vinil, tu bi se našlo još novih stvari. S TBF-om spremam unplugged turneju na proljeće. Lagano smo počeli s probama, obut ćemo novo ruho - najavljuje Antić.

Kako kaže, uskoro bi trebali izaći i novi singlovi TBF-a.

- Sa Sinovima ću puno raditi. Dvije godine nije bilo ničega, svi se moramo ispuhati - rekao je.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Najčitaniji članci