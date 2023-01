Saša i Dario u 'Braku na prvu' žele pronaći ljubav: Tražim curu s kojom mogu na ćevape i pivo

Treća sezona 'Braka na prvu' uskoro kreće s emitiranjem na RTL-u. Prestavljena su prva dva kandidata koja će sudjelovati u showu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Saša Đorić (31)

'Vjerujem u bajke i svaki dan pokušavam biti istinski sretna'.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

Saša dolazi iz Splita, no većinu života provela je u Vranju s ocem. Iza nje je brak iz kojeg ima 10-godišnju kćer, a nakon razvoda ističe kako ponovno uči živjeti tražeći sebe kroz umjetnost, sport i kreativnost. Opisuje se kao iskrenu i kritičnu osobu, no u isto vrijeme vrlo ranjivu i emotivnu. Ističe da u životu želi samo najbolje stvari i nepopravljiva je romantičarka - kupuje si cvijeće, izvodi se na otmjene večere… Saša kaže da je vrlo nepovjerljiva kad su u pitanju prijateljstva, posebice muško-ženska, te u životu nema puno prijatelja. Nakon razvoda imala je dvije kraće veze, no obje su bile neuspješne jer, kako kaže, ti joj se muškraci nisu dovoljno sviđali, a ona je osoba koja puno daje, ali jednako toliko traži i zauzvrat. Najvažnije joj je da je muškarac džentlmen, a morao bi biti i uspješniji od nje. Ne izlazi i ne tulumari već ističe da više voli sjediti uz more i popiti čašu vina ili džogirati u prirodi. Saša vjeruje u bajke i zahvalna je na svemu što joj je život dao te pokušava svaki dan biti istinski sretna.

Dario Crnković (27)

'Tražim tajnovitu damu s kojom mogu otići na pivo i ćevape'.

Foto: Maja Bota Å trbe za RTL

Dario stiže iz Rakovice, mjesta u blizini Plitvičkih jezera, no pravi je svjetski putnik. Radio je u Norveškoj, a već pet godina živi i radi u Londonu kao barmen i koktel-majstor. Bio je u ozbiljnoj šestogodišnjoj vezi koja je pucala nekoliko puta, no i Dario i njegova bivša djevojka trudili su se koliko god su mogli kako bi je spasili. Danas ističe kako je svjestan pogrešaka koje je činio u prošlosti i da je iz te veze puno naučio. U London se preselio zbog bivše djevojke koja je već ondje živjela kako bi provjerio ima li među njima još uvijek ljubavnih iskrica, no na kraju se pokazalo da više nisu jedno za drugo. Ipak, odlučio je ostati u Londonu kako bi naučio jezik i na kraju je taj grad postao njegov novi dom. Unatoč tomu, najveća mu je životna želja pronaći ljubav i vratiti se u Hrvatsku, gdje bi se skrasio i jednog dana osnovao obitelj te otvorio mali obrt u Rakovici. Dario voli obrazovane, inteligentne, plave djevojke sa zelenim očima koje su tajnovite i ne otkrivaju sve o sebi na prvu, a volio bi da je spremna za obitelj i tradicionalna. Njegova buduća partnerica trebala bi biti dama, ali također i dovoljno ležerna da s njom može otići na pivo i ćevape. Dario kaže da je njegovo srce konačno čisto i otvoreno za nove ljubavne priče.

Najčitaniji članci