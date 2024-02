Saša Kovačević za 24sata: 'Plan je da radim Arenu Zagreb. Duet s Rozgom? Pa, dosta smo slični'

Bilo mi je zadovoljstvo nastupiti kao Acin gost, emocija vlada sa svih strana, rekao nam je Saša Kovačević (38) po silasku s pozornice u Areni Zagreb gdje se sinoć održao rasprodani valentinovski koncert Ace Pejovića (51).

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Saša vrijedi za jednog od najpopularnijih pop izvođača u regiji, a već godinama je dobar prijatelj s Pejovićem.

- Pretpostavljao sam da će biti fenomenalno jer je Aco poznat po tome da radi dobru atmosferu i zabavu. Drago mi je da je Arena ispunjena do posljednjeg mjesta i da su ljudi euforični, da emocija vlada sa svih strana. Bilo mi je zadovoljstvo - rekao nam je Saša.

Oduševili izvedbom Oliverovog hita

Glazbenici su na pozornici zajedno izveli pjesmu 'Bez tebe', legendarnog Olivera Dragojevića kojeg obojica poštuju i vole.

- Oliver je najbolji za sva vremena. Dogovorili smo da otpjevamo nešto njegovo jer znamo koliko je obožavan i ne treba me tjerati kad je on u pitanju. Svaka njegova pjesma mi je bliska srcu - iskreno će nam Saša koji je potom otpjevao svoje uspješnice 'Slučajno', 'Noć do podne' i 'Bez tebe me nema'.

Pokretanje videa ... 01:52 aco pejović i saša 3 | Video: 24sata/Video

Kad ga je Pejović pozvao na pozornicu, dvoranom se prolomio vrisak mnogobrojnih obožavateljica, a Saša nam priznaje da nije očekivao poziv da gostuje na koncertu.

- Ako sam ikad zauzet, to je na Valentinovo i Dan žena. Međutim, za vikend sam radio koncert u Zenici ususret Danu zaljubljenih pa sam iskoristio priliku da se večeras pojavim ovdje. Aco i ja smo prije svega odlični prijatelj i davno smo surađivali na jednom njegovom albumu - govori nam Kovačević.

Foto: Dimitrije Nikolic

'Želio bih svoj koncert u Areni'

Kovačević je imao prilike napuniti arene diljem regije, uključujući one u Sarajevu i Skoplju. Želja mu je jednoga dana održati vlastiti koncert i u najvećoj hrvatskoj areni.

- Bože zdravlja, bilo bi mi drago. Nakon svih velikih koncerata u regiji, vrijeme je za Zagreb i nadam se da će biti prilike da se to izrealizira u narednom periodu - priznaje nam Saša.

Valentinovo je proveo bez djevojke

Glazbenik već godinama ljubi lijepu Zoranu, a otkrio nam je da Valentinovo, zbog posla, nisu proveli zajedno.

- Nisam joj stigao ništa pokloniti, ali ljubav poklanjam svaki dan i to se treba njegovati, slati i primati iz dana u dan. To je dio naše veze. Oboje smo na putu danas, tako da ćemo proslaviti s danom zakašnjenja - kaže nam.

Foto: Instagram

Krajem prošlog mjeseca, publiku je obradovao singlom 'Noćna ikona'

- Ta pjesma je stajala u fioci sedam, osam godina, kao što postoji još nebrojeno pjesama koje nisu ugledale svjetlost dana. Učinilo nam se da je zafalilo pop zvuka, koji je u današnje vrijeme u deficitu pa smo spontano izbacili pjesmu. Album je idući korak, evidentno će se dogoditi nešto takvo - rekao nam je.

'Rozga i ja smo slični'

Nedavno su fanovi putem društvenih mreža dijelili snimku njegovog nastupa s Jelenom Rozgom na kojem su zajedno izveli hit 'Kad zamirišu jorgovani', a evo što nam kaže o mogućnosti da snimi duet s našom velikom zvijezdom.

- Jelena je moja jako, jako dobra prijateljica i divna osoba. Veliki je profesionalac. Poznajemo se dugi niz godina i naravno da bih snimio pjesmu s njom. Po energiji smo dosta slični, još smo oboje lavovi u horoskopu - poručio je glazbenik.