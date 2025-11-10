Obavijesti

UOČI KONCERATA U ARENI PLUS+

Saša Matić za 24sata: 'Kod kuće sam tata, a ne zvijezda. Moje su kćeri uvijek bile skromne...'

Piše Dora Pek,
Saša Matić za 24sata: 'Kod kuće sam tata, a ne zvijezda. Moje su kćeri uvijek bile skromne...'
Beograd: Proslava 18. rođendana Tare Matić, kćeri Saše Matića | Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Regionalni pjevač 5. i 6. prosinca stiže u zagrebačku Arenu, u kojoj će pjevati pred tisućama obožavatelja. Pripreme traju, a najviše ga brine ‘jet lag’ jer stiže ravno iz Amerike

S njim ne trebate puno, tek nekoliko rečenica i već znate da razgovarate s čovjekom koji glazbu nosi u krvi, emociju u glasu i dobrotu u svakoj riječi. Saša Matić (47) nije samo pjevač velikih hitova regije, on je umjetnik koji desetljećima puni dvorane, a ipak ostaje jednostavan, topao i srdačan. Bez velike pompe, ali s velikim osmijehom, govorio nam je o dvjema rasprodanim večerima koje ga čekaju u Areni Zagreb, bliskim prijateljstvima s hrvatskim glazbenicima, ljubavi prema obitelji i životnoj fazi u kojoj “može sve, a ne mora ništa”. Razgovor s njim teče lako, baš kao i njegove pjesme - iskreno, toplo i dirljivo.

