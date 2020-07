\u00a0

Uff...kad je ovo bilo \ud83e\udd14\ud83d\ude04...Dakle, negdje '85/86 nisam bas\u030c sigurna, ja kao plavus\u030ca \ud83d\udc71\u200d\u2640\ufe0f\ud83e\udd26\u200d\u2640\ufe0f\ud83d\ude02 s uzlaznom pjevac\u030ckom karijerom...koja je prekinuta zbog ulaska u brak/ mrak \ud83d\ude0f Jedna od mojih krivih z\u030civotnih odluka! \ud83e\udd17 Gospodin nam nudi z\u030civotne puteve, izbore, a u konac\u030cnici mi smo oni koji biramo, da li smo pogrijes\u030cili ili pak dobro odluc\u030cili, odabrali pokaz\u030ce vrijeme. \ud83e\udd17 A moz\u030cda je bas\u030c tako trebalo biti....ta i sve druge pogre\u0161ke, krive odluke, krivi ljudi, naivnost koja je uvijek polazila od sebe i tako korac\u030cala kroz z\u030civot u vjeri da smo svi isti..kakva pogres\u030caka. No nije mi z\u030cao, jer sam spoznala i nauc\u030cila, te radila na sebi da se usudim rec\u0301i ono s\u030cto mislim i z\u030celim ! I tako sam s vremenom postala z\u030cena kakva sam oduvijek htjela i biti, z\u030cena koja je poc\u030cela uz\u030civati u svom z\u030civotu, koja daje ljubav svakom bic\u0301u, bez uzvratnih o\u010dekivanja, dakle bezuvjetno! Jer ljubav naspram svim drugima ili drukc\u030cijim nas osloba\u0111a! Z\u030cena koja je dozvolila svojim razmis\u030cljanjima i stavovim da nakon dugog niza godina iza\u0111u iz \"nekog zas\u030ctic\u0301enog sklonis\u030cta\" i idu u eter! \ud83d\ude42 \ud83d\ude09 Biti slobodan, svoj, zdrav tjelesno i umno, z\u030civjeti u vjeri, onoj istinskoj duhovnoj vjeri je recept, naglas\u030cavam po meni, za bolji, ljeps\u030ci i sretniji z\u030civot! \ud83d\ude4f\ud83d\ude4f\ud83d\ude4f\ud83d\udc9e #Godblessyou\ud83d\ude4f\ud83d\ude4f\ud83d\ude4f\ud83d\ude4f\u2764\ud83d\udc9e #loveandpice\ud83d\ude4f\ud83d\udc9e #havebeautifuldayallofyou\ud83c\udfb6\ud83c\udfb5\ud83c\udf1e\ud83d\ude42\ud83e\udd17\ud83d\udc9e@





A post shared by Ana Sasso (@sasso.ana63) on Jul 9, 2020 at 2:08am PDT