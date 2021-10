Petorica klapskih pjevača iz sastava Metaklapa u svojoj je obradi hita 'Fear of the Dark' grupe Iron Maiden spojila dva naizgled nespojiva glazbena žanra - tradicionalnu klapsku pjesmu i heavy metal. Davor Capković, jedan od dvojice tenora Metaklape, otkrio nam je detalje njihovog jedinstvenog projekta.

- Cijela priča je počela još 2016., kad se naša matična klapa Petrada spremala za Omiški festival. Producent s kojim smo trebali raditi nam je otkazao i započeli smo suradnju s Markom Matijevićem Sekulom, producentom i frontmenom metal benda Manntra. On nam se nam je nešto kasnije predložio ovu ideju, jer mu se svidjela klapska glazba, a i sam bend Manntra ima u svojim pjesmama dosta folk i tradicionalnih elemenata - rekao nam je Capković, uz kojeg u Metaklapi pjevaju i tenor Matej Pavlić, baritoni Tonko Podrug i Boris Capković te bas Ante Kovačević.

- U našoj klapi je bilo nekoliko metalaca i sve je krenulo kao zafrkancija. Tako je nastala naša prva obrada Maidena, 'Fear of the Dark', zabavili smo se u studiju i jedino što smo uložili bilo je naše vrijeme. Međutim, pjesma je došla do menadžera Jochena Kuhlinga iz Njemačke, koji je onda počeo 'gurati' cijeli projekt. Tada smo odabrali pjesme i snimili album kod Marka u studiju. Završili smo ga još prije tri godine, međutim objavljivanje se odgađalo zbog cijele situacije s koronom - ispričao nam je Davor, te nam otkrio s kakvim su se izazovima susreli pri snimanju prvog albuma, 'The Choir of Beasts', koji će izaći u siječnju 2022. godine.

- Od deset pjesama na nadolazećem albumu, osam sam ja vokalno obradio, a dvije drugi tenor Matej Pavlić. Mi smo prije svega klapski pjevači, s dugim stažem i velikim uspjesima na Omiškom festivalu. Najvažnija odlika klapske pjesme je terca, pri kojoj drugi tenor prati prvog, a nju je poprilično lako postići u pjesmama Iron Maidena. Najveći problem je bio jezik, jer klapska pjesma je osmišljena za hrvatski jezik, konkretno za dalmatinsko narječje. No uspjeli smo premostiti tu razliku, orijentirali smo se na acapella pjevanje kao glazbenu odrednicu - objasnio nam je Capković. Njemačka izdavačka kuća NoCut podupire njihov projekt i zahvaljujući njima album Metaklape će se objaviti i u inozemstvu. Oni su angažirali i kreativni tim koji stoji iza njihovog prvog spota za pjesmu 'Fear of the Dark'.

- Spot smo snimili prije godinu dana u Trakošćanu i šumi uz jezero. Skupio je preko 60 tisuća pregleda u prvih tjedan dana otkako je na YouTubeu, što za Hrvatsku nije malo - kaže nam Capković te dodaje kako su njihovi slušatelji prvenstveno metalci, među kojima je i dosta stranaca.

- Slušaju nas svi oni koji cijene ovakav tip glazbe. Zahvaljujući YouTubeu i globalizaciji, naša glazba lako pronalazi put do svakoga. Reakcije su pozitivne i apsolutno smo zadovoljni - rekao nam je Davor i najavio da će Metaklapa uskoro nastupati i uživo u Hrvatskoj i inozemstvu.