'Savršeni' i Danijela prematali bebu, a on priznao: 'Žrtvovao bih svoju karijeru zbog obitelji'

'Gospodin Savršeni' Toni je otišao s Danijelom u dvoranu u kojoj je želio da prođu sve važne faze u životu i vide kako bi oni funkcionirali kao par jer za početak oboje žive u različitim državama, piše RTL.

Toni joj je priznao da je imao vezu na daljinu, da nije uspjelo te dodao:

- Vezu na daljinu je jako teško održavati osim ako to nije nešto što znaš da će završiti brzo.

Teško mu je zamisliti da Danijela razmišlja o tako ozbiljnim temama dok ona smatra da bi njihova veza mogla funkcionirati prvo na daljinu, a potom da žive zajedno ili u Splitu ili Novom Sadu. Naposljetku se nisu u svemu složili poput podjele oko muško-ženskih poslova, ali ovo je prvi put da Danijela bez sarkazma odgovarala na ozbiljna pitanja o zajedničkom životu, braku, djeci, starosti... pa ih je taj spoj dosta zbližio.

- Ja ne znam tko ne želi obitelj i djecu, naravno da se vidim, a sad, kad, kako, ne znam - rekla je Danijela.

Toni je pitao koje za nju najbolje vrijeme za djecu.

- Pa nema tu vrijeme kad je vrijeme ili nije, to je samo stvar kad dođe, to je najbolje vrijeme. Mislim da se to samo desi - rekla je Danijela dok je prematala bebu lutku.

Na kraju su odabrali ime Aleks za svoju bebicu.

- Ja sam spreman žrtvovati karijeru zbog obitelji, to mi neće biti ni najmanji problem - rekao je Toni.

