'Savršeni' pokazao istrenirano tijelo pa s pratiteljima podijelio novo otkriće o zvijezdama

'Savršenog' Tonija Šćulac (31) gledatelji ispred malih ekrana prate u popularnom showu 'Gospodin Savršeni', a često on i sa svojim pratiteljima podijeli trenutke iz privatnog života na društvenim mrežama. Sada je pokazao svoje istrenirano tijelo te oduševio brojne obožavateljice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, Toni se na Instagramu pohvalio fotografijom iz teretane gdje je svima pokazao svoje mišiće.

Nije nepoznato kako 'savršeni' često trenira, a i djevojke iz showa koje se bore za njegovu naklonost i ljubav nerijetko komentiraju Tonijevo istrenirano tijelo.

Ipak, nešto kasnije na Instagramu 'savršeni' je pokazao kako nije sve u mišićima te je sa pratiteljima podijelio i novo otkriće NASA-e.

- Hubble teleskop otkrio je nama najdalju zvijezdu do sada. Ova zvijezda je toliko daleko da je svjetlost od nje do nas putovala 13 milijardi godina! A toj istoj svjetlosti treba jedna sekunda od Mjeseca i osam minuta od Sunca do nas - napisao je znanstvenik.

Najčitaniji članci