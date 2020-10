'Saznala sam da sam trudna tek nekoliko sati prije 'Farme', nije bilo vremena ni za prvi pregled'

<p>Bivša Playboyeva zečica <strong>Ena Friedrich Čobanov </strong>(33) prva je napustila show 'Farma', nakon što je u njemu provela svega jedan dan. Svega nekoliko sati prije ulaska na imanje, Ena je saznala da je trudna, piše <a href="https://more.slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/ena-friedrich-nam-otkriva-da-je-saznala-za-trudnocu-par-sati-prije-ulaska-u-farmu-nije-bilo-vremena-ni-za-prvi-pregled-znala-sam-da-necu-ostati-1049529" target="_blank">Slobodna Dalmacija</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ena Friedrich ušla na 'Farmu'</strong></p><p>- Nisam znala da sam trudna tokom pregovora, razgovora i odrađenih castinga. Dogodilo se to da smo saznali da sam trudna svega nekoliko sati prije polaska na put i početka projekta. Zaista nije bilo vremena niti da odradim prvi pregled. S tom novom spoznajom odlučila sam ući u show, ali naravno, bilo mi je jasno da se neću dugo zadržati u njemu, jer kao što sam rekla, sve je ovo nekako novo za mene i bilo bi mi draže ovaj period provesti na nekom meni uobičajenijem mjestu - ispričala je Ena. </p><p>Ispričala je kako joj nije teško palo to što će uskoro postati mama, ali joj je žao što nije iskusila život na farmi. </p><p>- Da je situacija bila drugačija, odnosno da nisam bila trudna, vjerujem da bi mi teško pao tako brz izlazak bez da sam doživjela išta od farmerskog života. Stvarno sam se nadala da ću se naći u situacijama u kojima do sada nisam imala prilike, primjerice hranjenje domaćih životinja - rekla je Ena Friedrich za Slobodnu Dalmaciju. </p><p>Dodaje kako misli da je dobro postupila.</p><p>- Mislim da je to bila jedina ispravna odluka, što zbog čuvanja trudnoće, što zbog toga jer smo trebali odabrati osobu koja napušta Farmu nakon svega jednog dana boravka na njoj. To je prekratak period da nekog na realnoj osnovi izbaciš van - kaže Ena. </p><p>Njezin dečko kaže kako za Enu nije 'Farma'.</p><p>- Kaže da me trudnoća spasila, da bi u protivnom umrla od hladnoće, gladi, upale pluća... - govori Ena. </p>