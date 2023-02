ŠČ ludilo: Let 3 u tri dana skupio 300 tisuća pregleda i popeo se na drugo mjesto uz Španjolsku

Pjesma 'Mama ŠČ', koju će riječka grupa Let 3 izvesti na eurovizijskoj pozornici u Liverpoolu, potpuno je zaludila domaću i stranu publiku.

Deset dana nakon pobjede na Dori na službenim stranicama Eurosonga popela se na drugo mjesto po broju pregleda.

U subotu, 18. veljače, Letovci su imali milijun pregleda, a ispred njih tada su bili Norveška s 1.5 milijuna i Španjolska s 1.2 milijuna. Ipak, situacija se u tri dana itekako promijenila.

'Mama ŠČ' u tri dana skupila je 300.000 pregleda, a Španjolska 'Eaea' 100.000, čime su se našli na istom, drugom mjestu.

Naravno, važno je za napomenuti da je Španjolska pjesma na službenim stranicama objavljena šest dana prije nego ona hrvatskih predstavnika.

Na prvom mjestu je i dalje Norveška s pjesmom 'Queen of Kings', no s obzirom na to kako se Letovci brzo penju, mogli bi uskoro i njima parirati.

