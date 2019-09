Scarlett brani Woodyja: 'Znam da nije zlostavljao svoju kćer...'

Posvojena kći Woodyja Allena (83), Dylan Farrow (33) prošle je godine dala prvi televizijski intervju u kojem je izjavila kako ju je poznati redatelj seksualno iskoristio dok je bila sedmogodišnja djevojčica. Uskoro su brojne zvijezde poput Colina Firtha (58) i Marion Cotillard (43) rekle da neće više surađivati s Allenom, a studio Amazon odbio je pustiti njegov film 'A Rainy Day in New York' zbog čega je redatelj podignuo tužbu te zahtjeva 68 milijuna dolara, odnosno više od 445 milijuna kuna odštete.

Osim oskarovke Diane Keaton (73), Allenu je podršku pružila i glumica Scarlett Johansson (34).

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

- Obožavam Woodyja. Vjerujem mu i radila bih s njim bilo kad - rekla je glumica u intervjuu za Hollywood Reporter. Scarlett je s Allenom radila na filmova 'Vicky Cristina Barcelona', 'Scoop' i 'Match Point' te dala do znanja kako je uživala snimajući s poznatim redateljem.

- Viđam se s Woodyjem kad god stignem i puno razgovaramo o svemu tome. Bila sam jako direktna s njim i on je jako direktan sa mnom. On tvrdi da je nevin i ja mu vjerujem - objasnila je Scarlett.

Foto: CBS/PrintScreen

Dylan je rekla da ju je redatelj napao kada je imala sedam godina u njihovoj kući u Connecticutu.

- Primio me za ruku i odveo na tavan. Rekao je da legnem na trbuh i igram se s bratovim električnim vlakićem. Tada me je zlostavljao. Cijelo vrijeme dok je to radio govorio je kako sam dobra curica i kako je to naša tajna - ispričala je glumica. Allen je nakon optužbe rekao da ga je Dylan lažno optužila jer ju je njezina majka uvježbala da to učini. Tvrdio je da će ići na poligraf kako bi dokazao da je nevin no američki mediji su saznali da je odbio proći testiranje kada ga je to tražila policija u Connecticutu.