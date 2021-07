O tome da je Scarlett Johansson (36) trudna počelo se šuškati nakon što je preskočila nekoliko promocija filma 'Black Widow', piše Page Six.

- Nije bila na puno intervjua i zabava, što je jako čudno jer, osim što glumi u filmu, ona je i izvršna producentica - rekao je jedan izvor.

Umjesto toga, javljala se preko Zooma, a na 'Tonight showu' Jimmyja Fallona u kadru joj se nije vidio cijeli torzo, već je snimana samo od ramena prema gore.

- No ona i Colin su presretni - rekao je izvor za Page Six, a drugi potvrdio, dodavši: - Uskoro će roditi, ali stvarno se trudi to držati u tajnosti.

Izvor iz Hamptonsa, u kojima glumica inače ljetuje, rekao je da je ove godine posebno tajnovita.

- Obično je ljeti možemo vidjeti kako šeće pse i pije kavu, no ove godine kao da se skriva - ispričao je.

Podsjetimo, glumica iz prvog braka ima kćer Rose (6). Za Colina Josta (39) udala se u tajnosti 2020. godine, na intimnoj ceremoniji uz obitelj i najbliže prijatelje, nakon tri godine veze.