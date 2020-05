Scott krenuo na odvikavanje pa odustao jer su ga fotografirali

Scott Disick (36) prije nekoliko je dana otišao na liječenje, ali ubrzo i odustao od njega jer se na društvenim mrežama proširila slika kako ulazi u bolnicu. Bivši dečko najstarije članice klana Kardashian/Jenner, Kourtney (41), odmah je odustao od svega i ljutito napustio ustanovu. Njegov tim vjeruje kako fotografiju nije uslikao pacijent koji se našao unutar bolnice već osoblje u Edwardsu u Coloradu.

Otac troje djece ovisan je o alkoholu i drogama duže vrijeme, a potpuno je izgubio kontrolu nad svojim postupcima prije šest godina kad su mu preminuli roditelji u razmaku od tri mjeseca.

Ipak, unatoč incidentu na liječenju, izvori bliski reality zvijezdi kažu da je i dalje ustrajan u naumu da mu bude bolje.

- On će napraviti sve što je u njegovoj moći da si pomogne, želi biti dobar muškarac i otac, ali da bude negdje gdje 'cure' fotografije o njemu, nije baš sigurno mjesto za njega - rekao je izvor i nastavio:

- On mora biti negdje gdje se poštuje privatnost i gdje može raditi na tome da poboljša ono što na sebi želi popraviti. Do tamo ne može doći ako on nije siguran, a to je razlog zbog kojeg je otišao iz bolnice.

Kourtney i Scott upoznali su se 2006. u Meksiku na rođendanskoj zabavi. Tri godine kasnije na svijet je stiglo njihovo prvo dijete, sin Mason (11), na ljeto 2012. stigla je djevojčica Penelope (7), a pred Božić 2014. još jedan sin, Reign (5). Šest mjeseci nakon što je rodila treće dijete, Kourtney i Scott otkrili su kako je veza pukla.

U međuvremenu se bivši partneri odlično slažu i skupa podižu djecu, a svatko je od njih imao razne veze koje nisu baš slavno završile. Doduše, Scott je trenutačno u vezi sa Sofijom Richie (21) i izgleda da sve funkcionira, unatoč razlici u godinama koju obožavatelji serije 'Keeping Up With The Kardashians' često ističu.