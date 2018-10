Scott Wilson iz 'Živih mrtvaca' preminuo je u 77. godini života

Scott Wilson, glumac koji je poznat po ulozi farmera Hershela Greenea u seriji 'Živi mrtvaci', preminuo je u svom domu u Los Angelesu u 77. godini života, prenosi TMZ.

Foto: Instagram

Kako kaže njegov predstavnik Dominic Mancini, razlog smrti su komplikacije koje su nastale zbog leukemije.

- Bio je nacionalno blago, smiren glas i nježan duh svima koji su došli u kontakt s njim - rekao je Mancini za glumca koji iza sebe ima 50 godina uspješne karijere.

Foto: Instagram

Scottova je karijera počela 1967. ulogom Harveya Obersta u filmu 'U vrelini noći'. Iste te godien je glumio u kriminalističkom filmu 'Hladnokrvno ubojstvo', a pojavio se i u filmovima 'Veliki Gatsby' te 'Odlazak u smrt'.

Dobio je Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca u filmu 'The Ninth Configuration' gdje je utjelovio Billyja Cupshawa. Osim u filmovima, glumio je i u serijama poput CSI-a.

Najpoznatiji i, kako američki mediji kažu, najomiljeniji postao je po svojoj ulozi u 'Živim mrtvacima' u kojoj je glumio od 2010. do 2014. Njegova kolegica Yvette Nicole Brown (47) putem društvenim mreža mu je poželjela nek počiva u miru.

I always looked at him just like this.



What a profound loss for his family, friends and the world. RIP kind Sir. 😔#RIPScottWilson pic.twitter.com/Ete6CI8u6x