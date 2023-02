ŠČovječe kakav uspjeh! Pjesma Leta 3 na službenom Eurosong kanalu pregledana milijun puta

To je to! Svi su se 'zarazili' pjesmom "Mama ŠČ!" koju će grupa Let 3 kao hrvatski predstavnik izvesti na Eurovizijskoj pozornici u svibnju 2023. godine u Liverpoolu.

Pjesma 'Mama ŠČ!' na službenim stranicama Eurosonga ima milijun pregleda, a gotovo 100 tisuća prikupila je u jednom danu. U subotu, 18. veljače, oko 11 sati ujutro imali su malo preko 900 tisuća.

Foto: Renato Branđolica/HRT/Sandra Simunovic/PIXSELL

Izvedba s kojom će Let 3 predstavljati Hrvatsku na službenim stranicama objavljena je prije pet dana i odmah izazvala veliki interes domaće i strane publike.

Foto: GOK

Ispred Leta 3 veći broj pregleda imaju samo Norveška, 1.5 milijuna i Španjolska, 1.2 milijuna, no njihove pjesme objavljene su prije 13 dana, što znači da su čak osam dana duže na službenim stranicama.

Alessandra Mele (20) pobijedila je na norveškom natjecanju Melodi Grand Prix s pjesmom 'Queen of Kings', dok je u Španjolskoj slavila Blanca Paloma s pjesmom 'Eaea'.

Podsjetimo, portal specijaliziran za Eurosong, Wiwibloggs, početkom tjedna napravio je anketu u kojoj je publika trebala izabrati omiljenog izvođača između 15 zasad odabranih predstavnika koji će nastupiti u Liverpoolu u svibnju ove godine. Prvo mjesto, prema glasovima publike, zauzeo je hrvatski bend.

Foto: GOK

U anketi na Wiwibloggsu sudjelovalo je, kako navode, 31.437 ljudi. Izvedba riječkog sastava pobijedila je s 53.99 posto, odnosno sa 16.974 glasa. Na drugom mjestu našli su se predstavnici Slovenije, bend Joker out s pjesmom 'Carpe Diem' dok je na trećem mjestu Alessandra iz Norveške s pjesmom 'Queen of Kings'.

Foto: GOK

