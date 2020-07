Šefa modnog carstva upucali su ispred vile prije 23 godine: 'S Giannijem je bilo zeznuto raditi'

<p>Šefica modnog carstva Versace danas je <strong>Donatella Versace</strong> (65), a to ništa ne bi bilo moguće da sve 'u zlato' nije pretvorio njen pokojni brat,<strong> Gianni Versace</strong>. Na današnji dan 1997. godine upucao ga je serijski ubojica <strong>Andrew Cunanan</strong> ispred Giannijeve vile u Miamiju i usmrtio.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: J.Lo prošetala u kultnoj haljini </strong></p><p>Imao je 50 godina, a u tom visokom društvu bio je omiljen. Slavni modni dizajner sve je tako 'prepustio' svojoj sestri, koja je tada dospjela u prvi plan, izašla iz njegove sjene i preuzela mjesto kreativne šefice talijanskog modnog carstva Versace.</p><p>Tom tragedijom inspirirana je i druga sezona serije Američke kriminalističke priče 'Ubojstvo Giannija Versacea' čija je premijera bila u siječnju 2018. godine. Donatellu je utjelovila <strong>Penelope Cruz </strong>(44), ali dizajnerica se ograđuje od scenarija kojeg, kako kaže, nije autorizirala. </p><p>- Tek nedavno sam zapravo shvatila koliko je bratovo ime još uvijek moćno - rekla je Talijanka. </p><p>Gianni, Santo, Donatella i Tina, koja je preminula s 12 godina od infekcije tetanusa odrasli su u Kalabriji na jugu Italije uz oca, majku krojačicu. Gianni je uvijek imao veliki utjecaj na mlađu sestru Donatellu. Tako ju je sa samo 11 godina nagovorio da ofarba kosu u platinasto plavu boju, koja joj je danas zaštitni znak. Bila je njegova muza 19 godina, a on joj je 1995. posvetio svoj parfem 'Blonde'. </p><p>Njegovi fanovi se ni danas, 23 godine nakon tragične smrti ne mogu pomiriti s time da ga nema. Iako, tvrde kako je njegova sestra vjerodostojno njegovala sličan stil, a opet se prilagođavala novim trendovima. </p><p>- Svaka čast na svemu što je učinila. Nije da je ona to samo dobila i nije znala ništa, imala je dobru viziju, a napreduje još uvijek - pisalo je u komentarima na društvenim mrežama. </p><p>Donatella je u više navrata istaknula kako je s bratom imala savršen odnos, ali onoga trenutka kad je za neki događaj on bio njen stilist, nije mu smjela proturječiti. </p><p>- Nisam ni jednoj sitnici mogla izreći svoje mišljenje. Odabrao mi je odjeću, odredio kakva će mi biti frizura, šminka i nakit. Ništa nisam mogla reći - pojasnila je svojedobno. </p>