Iz zafrkancije sam ga otpratila s Instagrama. Nešto smo se kladili, ali ne bih sad išla u detalje, tvrdi nam Barbara Šegetin (30).

Nekoliko dana prije, točnije na Valentinovo, riječka manekenka nam je rekla kako je s Damirom Džumhurom (28), tenisačem iz BiH, upravo u krevetu i kako planiraju dan.

POGLEDAJTE VIDEO: Skrivaju tetovaže posvećene bivšim ljubavima

Barbaru su nasmijale priče kako su prekinuli jer se više ne prate na Instagramu. Upućeni tvrde da je riječ o velikoj ljubavi. Uostalom, par je napravio i zajedničku tetovažu. Na prstu su istetovirali znak beskonačnosti nedugo nakon što su postali par, a prohodali su prije četiri mjeseca.

Barbaru je Damir, kako nam je ranije rekla njena prijateljica, osvojio dobrotom i iskrenošću. Upoznali su se preko zajedničkog prijatelja prije nekoliko mjeseci u Beogradu, gdje ona živi posljednjih godina s mlađom sestrom Tinom (28) nakon izlaska iz Big Brother kuće, a ljubav je planula na prvi pogled. Tenisač iz Bosne i Hercegovine osvojio ju je dobrotom i pažljivošću.

- U moru loših ljudi takve osobine su rijetkost - povjerila se riječka manekenka bliskim prijateljima. Ranije nam je rekla kako je kod muškarca odbija lijenost, mrzi kad je neradnik, ne voli aljkavost, nekulturu i pretvaranje. Damir je, smatra Barbara, čista suprotnost. Iako su stalno skupa i ne odvajaju se jedan od drugog, zaruke još nisu pale.

Barbara je ljetos prekinula zaruke s misterioznim Lazarom iz Crne Gore nakon nekoliko mjeseci zajedničkog života. Bile su joj to druge zaruke. Kako kažu prijatelji manekenke, daje se sva kad se zaljubi i vjeruje u vječnu ljubav. No uvidjela je da to nije to, odnosno da ona i Lazar nisu kompatibilni. Nakon prekida odmarala se je s prijateljicama na moru. Tad se zarazila i koronom, no imala je, nasreću, lakši oblik i brzo se oporavila.

Prije Lazara ljubila je također misterioznog muškarca čije ime nikad nije otkrila u javnosti. Iz ljubavi prema njemu na rebra je tetovirala logo njihova benda Guns N’Roses, no nije zažalila.