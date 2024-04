Seka Aleksić poslala je poruku podrške Dragani Mirković usred razvoda od Tonija Bijelića...

Mnoge slavne dame podržale su pjevačicu Draganu Mirković (56) nakon što je nedavno otkrila kako se razvodi od supruga, poduzetnika Tonija Bijelića. Među njima se sad našla i pjevačica Seka Aleksić (42).

- Idemo jako - napisala je Seka na društvenim mrežama uz Draganin intervju o razvodu.

Dragana i Seka neko vrijeme nisu bile u dobrim odnosima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: Amir Hamzagic

- Nisu to bile ratne sjekire. Mi smo se naljutile. Ja sam bila tvrdoglava jer nisam kriva, a Dragana je jučer to divno objasnila, kako je žena rekla, tako je bilo. Kod mene su godine učinile svoje i smatram da istina uvijek izađe na površinu. Presretna sam što sam danas ovdje. Toni me je nazvao, rekla sam da ću doći - rekla je Seka tijekom snimanja novogodišnjeg programa DM Sat televizije 2022., kad su se ponovno srele.

I Dragana je iznijela svoju stranu.

- Nama je uvijek bilo zabavno i lijepo kada smo se viđale. Sviđa mi se jer je luckasta. Ratne sjekire, pomirenja, ne ide uz ovu priču, kada se neko svađa onda je to ''zakopavanje''. Između nas nije bilo nijedne ružne riječi, to je jednostavno privatno. Nas su mediji posvađali. Ja sam pogriješila jer sam povjerovala, a ona što se naljutila. To su tada pametno odradili - objasnila je Mirković te dodala kako nikad nisu rekle nešto ružno jedna za drugu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Dragana i Toni razvode se nakon 24 godine braka. Da je ljubavi došao kraj, otkrila nam je nedavno pjevačica tijekom obilaska njezina dvorca Ebenfurth u Austriji. O detaljima razvoda još nije spremna govoriti, ali nam je dala naslutiti kako nije imala drugog izbora te da mirenje nije opcija.

Srpski mediji su se raspisali o navodnoj aferi Bijelića i životu s 15 godina mlađom ljubavnicom, a njegova odvjetnica je te napise demantirala.

- Nije istina da je gospodin Bijelić navodno uveliko započeo zajednički život s drugom ženom kako je neistinito iznijeto u predmetnom članku. Ovim putem, moja stranka gospodin Bijelić ističe da se u privatnom i poslovnom životu uvijek ponaša časno, dostojanstveno i kao obiteljski čovjek. Nadalje ističe da nikada nije učinio ništa čime bi dao povoda ili razloga za navedene objave, te o tome ne želi davati dalje izjave - poručila je odvjetnica Gabriela Banić.

Foto: Antonio Ahel

Bijelić vuče korijene iz sela Šimići u Bosni i Hercegovini, a najviše radi u automobilskoj industriji. Vlasnik je tvornice pogona Maybach Coupea, posjeduje salon za prodaju automobila, ali i građevinske firme te televiziju DM SAT. Televizija, koja nosi inicijale imena i prezimena Dragane Mirković, osnovali su pjevačica i suprug 2005. godine u Požarevcu.