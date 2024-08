Seka Aleksić u kožnom izdanju ukrala pažnju u Sarajevu: 'Sve treba upakirati da bude lijepo'

Na posljednjoj večeri ovogodišnjeg 30. Sarajevo film festivala pojavila se i regionalna folk zvijezda Seka Aleksić (43). Vlasnica hitova 'Crno i zlatno', 'Aspirin', 'Iskoristi moje mane' i drugih, prošetala se u petak navečer crvenim tepihom držeći se za ruke sa šminkerom Adijem Hasićem.

Privukla je pažnju u uskoj kožnoj haljini brenda Rick Owens, a stajling je upotpunila visokim platformama, pismo-torbom i raskošnim naušnicama.

Regionalne zvijezde prošetale crvenim tepihom posljednjeg dana Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Iako neki znaju komentirati da se Seka 'popunila', pjevačica uvijek zablista. Prošle godine osvrnula se na komentare da publici nedostaje 'stara Seka'.

- Meni to često govore, ja iz ove kože ne mogu nigdje drugdje sada. Imam 42 godine, kada sam započela karijeru imala sam 19. Ipak je to velika razlika u godinama. U međuvremenu sam se ostvarila kao mama, trudna dva puta, to su neke prirodne stvari koje žena ne treba kriti. Ali nekako, kilogrami, i sve to s čim se svi borimo, tj. ja godinama, ne trebaju biti degutantni. Sve treba upakirati da bude kulturno i lijepo. Na primjer, Monica Bellucci je imala u svom životu i izdanje da je bila i deblja i mršavija, ali je uvijek bila lijepa i uvijek se dopadala muškarcima i meni je to podsjetnik u glavi, kada negdje izađem da ne bude degutantno, već da bude senzualno - rekla je ranije za Blic.

Foto: Zen