'Seks i grad' iza kamera: Štikle su im ozlijedile stopala, važnija im je bila karijera od obitelji...

<p>Na današnji dan prije točno 22 godine s emitiranjem je počela kultna serija 'Seks i grad' u kojoj glavnu ulogu imaju četiri najbolje prijateljice - <strong>Carrie Bradshaw </strong>(Sarah Jessica Parker), <strong>Samantha Jones </strong>(Kim Cattrall), <strong>Charlotte York </strong>(Kristin Davis) i <strong>Miranda Hobbes </strong>(Cynthia Nixon). Serija kroz šest sezona prati život glavnih glumica u New Yorku. </p><p>Serija se snimala po istoimenom romanu spisateljice Candace Bushnell. Također, snimljena su i dva filma. Serija je osvojila sedam od 54 nominacija za Emmy, osam od 24 nominacija za Zlatni globus i tri nagrade od 11 Screen Actors Guild Award.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Okupljanje 'Prijatelja'</strong></p><p>Iako su glumice, kao i serija, doživjele svjetsku slavu, snimanja im baš i nisu ostala u najboljem sjećanju. Iako su se u seriji odlično slagale, Sarah Jessica Parker i Kim Cattrall su se svađale na setu. Šuškalo se kako je razlog tome što se Kim ponašala poput dive, ali su poslije producenti serije to demantirali.</p><p>Također, glavne glumice su većinu vremena u seriji provele u visokim potpeticama. Carrie je bila opsjednuta cipelama s potpisom Manola Blanhika, no u stvarnosti je priznala da joj je nošenje štikli oštetilo stopala. </p><p>- Išla sam doktoru i rekao mi je da jednu kost u stopalu nisam imala, već je narasla zbog visokih potpetica i položaja noge koji imam dok ih nosim - rekla je Carrie. </p><p>I njena kolegica Kristin Davis komentirala je situaciju sa štiklama. </p><p>- Doista se činilo kao da svima govorimo da svakodnevno nose visoke potpetice. To su bile lijepe cipele i uklapale su se u stil serije, no ne čini mi se da bi žene trebale nositi štikle svakoga dana - rekla je. </p><p>Cynthiji je, pak, smetalo što su one tada u seriji morale biti mršave i nametati standarde visokog društva, dok je sad situacija drukčija.</p><p>- Danas se u TV serijama pojavljuju djevojke svih figura i oblina. Na primjer, u seriji 'Girls' djevojke su realnije i manje umjetne - kaže Nixon. </p><p>Kim je, s druge strane, zbog serije odlučila da ne želi imati djecu.</p><p>- Samo sam promislila da svakoga dana radim po 19 sati. Moj ponedjeljak je započinjao u 4:45 sati ujutro i trajao bi do 1 sat u noći dan kasnije. Nije bilo šanse da imam dijete pored svega toga - rekla je Cattrall. </p>