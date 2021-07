Oko novog braka Vedrana Rudan (71) još uvijek se nije slegla prašina, a prema svemu sudeći - ni neće tako skoro. Naime, spisateljica je nedavno za Gloriju rekla da ju je u cijeloj 'mlađe je slađe' priči inspirirao Vladimir Šeks (78).

U međuvremenu je na blogu pisala o vjenčanju i prvoj bračnoj noći te se dotakla šovinizma duboko ukorijenjenog u hrvatsko društvo i vječne teme dvostrukih mjerila za žene i muškarce.

- Legla sam i čitala poruke. 'Kur*o!', 'Stara kravo!', 'Ni Manolić te ne bi je***!, 'Mrziš sve što je hrvatsko!'... Koji licemjeri! A što je s gospodinom Šeksom? Zašto njemu ne šaljete poruke? On smije ispred svoje vile držati za ručicu djevu pedeset godina mlađu od sebe, malo sam i rekla? Jesu li ga mediji čerečili kao što su mene? Tko je njemu poslao poruku: 'Vole stari, ni Manolić te ne bi je***?' - piše Rudan.

Zatim je ponovila ono što se često provlači kroz njezine romane i istupe u medijima.

- U Hrvatskoj su svi protiv žena. Mediji, političari, Crkva, mrzitelji na portalima. Jedini pravi muškarac je Fred Matić, heroj Domovinskog rata i Europskog parlamenta. On će me zaštititi od svega što je hrvatsko. Ogorčena sam kako su mediji popratili moje vjenčanje. Obrušili su se na mene samo zato jer sam se poželjela je**** s mlađim? A Šeks? On se smije je**** sa ženom koja bi mu mogla biti unuka, iako ne može je****? Ili može je***? - napisala je.