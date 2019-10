'Seks je bio grozan, popucali su joj šavovi na grudima... Užas!'

Lajkao sam joj sliku na Instagramu, ona me zapratila i počeli smo se dopisivati. Nakon nekog vremena pozvala me da se nađemo u hotelu na piću. Stvari su se kretale u dobrom smjeru i ona me pozvala u svoju hotelsku sobu, započinje svoju ispovijest za The Sun Charles Drury (22), jedan od mnogih mlađahnih ljubavnika britanske starlete Katie Price (41).

Starleta je nedavno šokirala Otok izgledom svojeg lica nakon operacije, a šokirala je i mladog Charlesa.

- Za svoje godine, izgleda dobro. Ali nikad ne znate što je to prirodno. U jednom trenutku popucali su joj šavovi na grudima - nastavlja Charles, koji je starletu nazvao 'lijenom u krevetu'.

- Mislio sam da će to biti ispunjenje sna, a na kraju se nisam imao s čim pohvaliti prijateljima. Smatrao sam da će to biti puno bolje iskustvo no ostao sam razočaran. Imao sam visoka očekivanja od nje, kado ono... Dao bih joj ocjenu jedan od deset za umijeće u krevetu - kaže Charles.

A nakon seksa, koji očito nije bio najbolji ni za starletu, ona je podivljala. Kako kaže Charles, počela je uništavati sve po hotelskoj sobi.

Par se nakon tog, prvog susreta, našao još nekoliko puta, a kako sam Charles priznaje, bilo je tu i dosta opijata...

- Najgore je bilo kad nije spavala četiri dana u komadu. Samo je partijala. Onda bi stala s partyjem i počela uređivati po kući. Sjedila bih u sobi i sve sortitrala po veličini, a onda i po bojama. Prekinuli smo nedugo nakon toga - rekao je za kraj Charles.

