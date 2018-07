Seks simbol bio je uvjeren da je u njemu duh mrtvog Indijanca

Američki pjesnik i rock-pjevač, frontman skupine The Doors, Jim Morrison pronađen je mrtav u kupaonici svoga stana u Parizu na današnji dan prije 47 godina, a ovo su samo neke od interesantnih crtica iz njegovog života.

Duša mrtvog Indijanca

Morrison je rođen je 8. prosinca 1943., a oca je upoznao tek kada je imao dvije godine. Kao dijete, 1947., svjedoči prometnoj nesreći u pustinji u Novom Meksiku. Smatrao je da je duša mrtvog Indijanca 'ušla u njegovu' te da je s njim ostala kroz život. To ga uvjerenje neće napustiti do smrti, čak u pjesmi 'Peace Frog' s albuma "Morrison hotel" opisuje to iskustvo.

Bend dobio naziv po knjizi

Mnogi vjeruju da ime njegovog benda potječe iz naslova knjige koju je napisao Aldous Huxley. Knjiga se bavi utjecajem droge na ljudsku percepciju, a zvala se ‘The Doors of Heaven and Hell’ ('Vrata raja i pakla').

Kako su nastali Doorsi

Iako se njegova obitelj nadala da će se prijaviti u američku vojsku, završio je školu George Washington u Alexandriji, a kasnije odlazi u južnu Kaliforniju. Tamo započinje studij kinematografije na UCLA-u, koji je završio i gdje upoznaje klavijaturista Raya Manzareka. s kojim osniva bend. Pridružuje im se na bubnjevima John Densmore, a mjesto gitarista dobiva Robbie Krieger. Nakon što je 1965. godine završio studij Morrison je započeo voditi boemski život u Venice Beachu.

Razljutio Eda Sullivana

Kada su ga pozvali da gostuje u showu Eda Sullivana, Morrison je pristalo promijeniti stihove pjesme ‘Light My Fire' tako da se izbjegne tematika droge i konzumiranja iste. Ipak, u posljednji tren se predomislio i otpjevao pjesmu s originalnim stihovima. Cijela situacija toliko je razljutila voditelja da se odbio rukovati s bendom te ih više nikada nije zvao u svoj show.

Osim što je bio pjevač The Doorsa, bio je autor nekoliko knjiga poezije, dokumentaraca, kratkog filma i ranog muzičkog video spota za pjesmu 'The Unknown Soldier'.

Žena su ga obožavale

Bio je apsolutni seks-simbol zbog svoje tzv. neodoljive karizme, ali u njegovom srcu jedino značajnije mjesto imala je Pamela Susan.

Misteriozna smrt u Parizu

Morrison se u Pariz doselio nakon 1971. i tamo je živio s partnericom Pamelom Coulson. Upravo ona ga je pronašla mrtvog, a kao razlog službeno je bio naveden srčani udar. Nikad nije obavljena obdukcija tijela, pa je njegova smrt već godinama plodno tlo raznim teorijama zavjera. Dva dana nakon što je pokopan, objavljeno je da je preminuo.

Osebujni karizmatik bez 'kočnica'

Časopis 'Rolling Stone' svojedobno je objavio listu bizarnih i nepoznatih činjenica o glazbenim velikanima, a na prvom mjestu našao se upravo legendarni Jim Morrison. Neponovljivi pjevač Doorsa ovu je 'laskavu' titulu zaradio pokazivanjem penisa na koncertu u Miamiju 1969. godine, čime je izazvao jedno od svojih brojnih uhićenja.