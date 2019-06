Seksao se s 14 godina, bio je vatrogasac, srušili su mu avion

Mama Margaret Ruth bila je radnica u tvornici, tata Clint Eastwood također je bio radnik, a zbog njegova posla morali su se često seliti duž Zapadne obale. Skrasili su se tek u tinejdžerskoj dobi Clinta juniora, koji je rođen zadnjeg dana svibnja 1930.

“Trajni” dom stvorili su u Piedmontu u Kaliforniji, a danas slavni filmaš završio je srednju tehničku školu. Svjedoci vremena godinama poslije prepričavali su kako je oduvijek bio “malo svoj”. Dokazuju to i neki “detalji” iz tinejdžerskog doba. Priznao je, nije mu bilo teško, kako je nevinost izgubio sa samo 14 godina, i to s pet godina starijom susjedom koja ga je čuvala dok je bio klinac.

- Dobro je da sam rano počeo, skupio sam više iskustva do 20. - rekao je.

Kad je on imao 19, bio je u vezi s profesoricom iz srednje škole. Ostavio ju je, a ona nije to tako lako prihvatila i prijetila je ubojstvom. On je, kao i u filmovima, ledenog pogleda i blagog, jedva vidljivog osmijeha, lakonski objasnio.

- Moglo bi se reći da je bio mali nesporazum oko toga kako shvaćamo ozbiljnost te veze - izgovorio je Clint.

Nakon srednje škole došlo je vrijeme rada, a to Clintu nije bio problem. Radio je na benzinskoj postaji, bio je vatrogasac, a svirao je i u jednom baru. Unovačen je 1950., no njegov je avion srušen iznad Pacifika, sjeverno od San Francisca. Bio je lakše ozlijeđen, no s obzirom na to da je morao svjedočiti o nesreći, izbjegao je odlazak u rat. Libido je i dalje bio na nivou, pa je išao i na spojeve naslijepo. Na takvom jednom, a bilo je ljeto 1953., upoznao je Margaret Johnson i počeo vezu. Istodobno viđao se s još jednom djevojkom, koja je ubrzo zatrudnjela.

Nije imala Clintovu potporu, pa je njihovu kćer, za koju glumac navodno nikad nije pitao, dala na posvajanje. Margaret se za Clinta udala šest mjeseci nakon što su se upoznali. Krajem pedesetih počeo je glumiti u filmovima B produkcije, a probio se početkom šezdesetih, tad još kao relativno nepoznat, u špageti vesternima Sergija Leonea “Za šaku dolara”, “Za dolar više” i “Dobar, loš, zao”. Njegovo “šaranje” i varanje žene postalo je uz slavu i novac još lakše i intenzivnije. Glumica Mamie Van Doren priznala je da je s njim godinama bila u vezi, a da su ljubav vodili i na filmskom setu. U naponu snage našao je još jednu, bila je to plesačica Roxanne Tunis, koja je također bila u braku. U vezi su dobili prvu Clintovu zakonitu kćer, Kimber.

I to je pokušao zatajiti, no jedan je američki dnevni list otkrio njezin rodni list. Navodno je Margaret bila sa svime upoznata i dopuštala mu “izlete” samo kako bi ostao do kraja uz nju. Istodobno mu je na filmskom području išlo sjajno, pogotovo nakon “U orlovu gnijezdu”, gdje je bio sporedan glumac uz Richarda Burtona, a za to je dobio 800.000 dolara.

Tek ga je tad, čini se, do kraja krenulo i na poslovnom i na privatnom planu. Filmovi i žene su se “lijepile” za njega. Samo se dvaput ženio, druga supruga bila je Dina, a s pet žena dobio je pet kćeri i dva sina. Između djece je bila velika razlika u godinama pa dok nije dobio unuke, volio se šaliti:

- Budući da mi moja djeca još nisu ‘dala’ unuke, imam dvoje svoje - rekao je za dvoje najmlađe djece Francescu Ruth (rođena 1993.) i Morgana 1996.).

Privatni život, nasreću za filmsku povijest, nije utjecao na njegov rad. Teško je pobrojiti sve sjajne filmove u kojima je glumio, režirao, bio producent ili sve troje.

Pozornost na sebe glumački je skrenuo sa špageti-vesternima i tzv. dolarskom trilogijom. Proslavio se kao “Prljavi Harry”...

Bile su tu još uloge u “Mostovi okruga Madison”, “Na vatrenoj liniji”, “Nepomirljivi”, “Dozvola za ubojstvo”, “Djevojka od milijun dolara, “Grand Torino”... Filmovi “Nepomirljivi” i “Djevojka od milijun dolara” donijeli su mu Oscare za najbolji film i najbolju režiju. U tim je filmovima bio nominiran i za glumu, ali Oscara nije osvojio u toj kategoriji. No jest još dva, za najbolju glumicu Hilary Swank te za sporednu ulogu Morgan Freeman. Snimio je i sjajan film 2003. godine, “Mistična Rijeka”. Ukupno je film nominiran za šest Oscara, a nagrađeni su Sean Penn za najbolju mušku ulogu te Tim Robbins za sporednu...