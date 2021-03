Uvijek sam se divila svim tim curama i sve je to meni lijepo izgledalo. Dodala sam Dana na Instagramu i poslala mu poruku i on je odgovorio, rekla je za RTL atraktivna Slovenka Ula Šemole (31).

Naime, Ula je prva djevojka u regiji koja je potpisala ugovor s kraljem kocke i američkim multimilijunašem, Danom Bilzerianom (40).

Ovaj američki 'poduzetnik' svu slavu stekao je razuzdanim zabavama sa seksi influencericama, manekenkama i porno glumicama.

- Ja mislim da on zaslužuje i veću titulu od te. Ja sam puno naučila od razgovora s njim. Njega stvarno nije briga što ljudi misle! On je točno onakav kakvim se prikazuje. Ja mislim da i ne možeš toliko glumiti koliko snimaju njegov život - rekla je Ula.

Dan je prošle godine sa svojim zečicama posjetio i hrvatsku obalu te cijelo vrijeme tulumario. No, iza kulisa razuzdanih zabava stajao je vrlo precizan scenarij.

- Nije to sad nekakva uživancija. Svi moraju znati što rade, naravno ima i zabave, ali to što mi vidimo je zapravo kao da bi gledali reality show. Nije to samo tako – cure obuku bikinije i idemo uživati. To je velika produkcija, puno ljudi je iza, 100 ljudi radi na projektu u pozadini kad se ide na put ili radi zabava! Puno je tu ljudi, nacrta, planiranja. I na kraju, kad bi se svi trebali zabavljati, već su svi tako umorni da se samo ide spavanje - otkriva Slovenka.

Ula je, između ostalog, pet godina živjela u Zagrebu, a rodnu Sloveniju napustila je prije četiri godine kada je otišla na odmor na Bali i nikada se više nije vratila.

Rekla je kako je za to kriv mindset ljudi koji je bio premali i prezatvoren za nju. Ona se uvijek osjećala kao da nešto nije uredu s njom, ali je na kraju shvatila da to možda nije okolina za njezin život. Nije osuđivala druge, samo je spakirala kofere i našla drugi dom.

Na Baliju živi život o kakvom je maštala. Pokrenula je brend seksi kupaćih kostima i otvorila trgovinu. Unajmila je vilu s dvije djevojke te uživa u slobodi.

- Tu je svako prihvaćen kako god izgledao, koliko god godina imao i kako god se oblačio. Tu su ljudi više otvoreni i svatko se sa svakim voli družiti. Ja nikada nisam upoznala toliko zanimljivih ljudi kao ovdje - zaključila je Ula.